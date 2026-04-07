Muğla’nın Milas ilçesinde yer alan Akbelen Ormanı çevresindeki acele kamulaştırma kararına karşı yürütülen protestolara katılan ve tutuklanan İkizköylü Esra Işık, İzmir’e nakledildi. Bu sırada İkizköy halkı, 7 Nisan tarihinde Anayasa Mahkemesi ve Danıştay önünde eylemlerine devam edeceklerini ilan etti.

Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazilerinin acele kamulaştırılmasına karşı düzenlenen protesto sonrası 31 Mart'ta tutuklanan İkizköylü Esra Işık’ın, Muğla E Tipi Cezaevi’nden İzmir 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk edildiği kaydedildi.

ESRA IŞIK'TAN MEKTUP VAR: 'BOYUN EĞECEK DEĞİLİZ'

Avukat İpek Sarıca, Işık'ın cezaevinden yazdığı mesajını paylaştı. Işık mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Ben buraya sürgün edildim, toprağımızı elimizden almak için her yol deneniyor. Bu yoldan dönecek, boyun eğecek degiliz. Her şey unutulur ama mücadelemiz kalıcı, unutturmamak için her şeyi yapacağız. Dayanışmayı büyüten tüm dostlara sevgiler."

Öte yandan İkizköylüler, kamulaştırma kararına karşı Anayasa Mahkemesi ve Danıştay önünde gerçekleştirmeyi planladıkları ancak Esra Işık’ın tutuklanmasının ardından erteledikleri eylemlerini 7 Nisan’da (bugün) sürdüreceklerini duyurdu.

İkizköylüler tarafından yapılan açıklamada, “Toprağımıza, emeğimize, yaşamımıza ve bu ülkenin geleceğine sahip çıkıyoruz. Geri dönülmez yıkımı durdurmak için acil yürütmeyi durdurma kararı istiyoruz. Esra’mız için adalet istiyoruz. Tüm yurttaşları Anayasa Mahkemesi önüne çağırıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 7 Nisan’da saat 11.00’de Anayasa Mahkemesi önünde, saat 14.00’te ise Danıştay önünde basın açıklaması yapılacağı belirtildi.