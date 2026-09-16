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Açıklamada söz alan İkizköy Muhtarı Nejla Işık görülecek davanın yalnızca Akbelen’in değil, Türkiye’nin dört bir yanındaki köylülerin mücadelesi açısından da önemli olduğunu vurgulayarak ‘Şu anda köylü yerin on kat dibine sokuluyor, topraklarımız dinamitlerle patlatılıyor Bizler zeytinimiz için, toprağımız için, geçmişimiz ve geleceğimizi yaşatmak için bugün burdayız. Ne ölümüze ne dirimize huzur var bu dünyada, ama bizler bu işten asla vazgeçmeyeceğiz’ ifadelerini kullandı.





“TERMİK SANTRAL YÜZÜNDEN KANSER HASTASI OLDUK”

Muğla Yatağanlı Şerifan Yücel açıklamada söz alarak, eşini kanserden kaybettiğini ve kendinisinin de kanser hastası olduğunu belirtti. 21 yıldır kanserle mücadele ettiğini belirten Yücel, eşinin de akciğerlerinin termik santral dumanından etkilendiğini söyledi. Yücel, ‘Eşim sigara dahi içmiyordu. Bütün termik zehrinden biz kanser hastası olduk’dedi.

Evlerinin ve mezarlarının maden faaliyetlerinden zarar gördüğünü ifade eden Yücel, ‘Evlerimizin altından girdiler, mezarlarımızı bitirdiler. Bütün mezarlarımız göçük altında. Biz her gün stres halinde yaşıyoruz’ dedi.



