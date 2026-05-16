Bankadan yapılan açıklamaya göre, KOBİ’ler avantajlı faiz oranlarıyla kredi kullanabilirken, geri ödemelerini haftalık veya aylık eşit taksitlerle planlayabiliyor. Ayrıca işletmeler, nakit akışlarına uygun şekilde ödeme planlarını yeniden yapılandırabiliyor.

3 AYA KADAR ÖDEMESİZ DÖNEM

Kredi kampanyası kapsamında KOBİ’lere 3 aya kadar ödemesiz dönem imkânı da sağlanıyor. Bu sayede işletmeler, bayram döneminde artan iş hacmine odaklanırken finansal yüklerini daha esnek şekilde yönetebiliyor.

MEVCUT KREDİLER DE TAŞINABİLİYOR

Akbank’ın sunduğu kampanya yalnızca yeni kredi kullanımını değil, mevcut kredi borçlarını da kapsıyor. KOBİ’ler diğer bankalardaki kredilerini Akbank’a taşıyarak daha uygun ve esnek ödeme koşullarıyla yeniden yapılandırabiliyor.

Başvurular, Akbank şubelerinin yanı sıra dijital kanallar üzerinden de gerçekleştirilebiliyor.

“AMAÇ, FİNANSAL PLANLAMAYI KOLAYLAŞTIRMAK”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Alper Bektaş, bayram dönemlerinin KOBİ’ler için hem fırsat hem de dikkatli finansal yönetim gerektiren özel süreçler olduğunu belirtti.

Bektaş, “KOBİ’lerin dönemsel ihtiyaçlarını yakından takip ediyor, nakit akışlarını daha sağlıklı planlamalarına destek oluyoruz. Bu kampanyayla işletmelerin finansmana daha kolay erişmesini ve ödeme planlarını daha öngörülebilir şekilde yönetmesini amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Akbank, sunduğu finansman çözümleri ve dijital başvuru süreçleriyle KOBİ’lerin ihtiyaçlarına hızlı ve pratik şekilde yanıt vermeyi hedefliyor.