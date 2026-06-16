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Kaynak: AA

Akbank, tarafından yapılan açıklamaya göre, 30 Haziran'a kadar geçerli kampanyadan mevcut ve yeni müşteriler faydalanacak.

Akbank'tan 1 milyon lira ve üzeri konut kredisi kullanan müşteriler, kredi başına 2 bin 500 lira chip-para elde edecek.

Krediyle bağlantılı konut ve DASK​​​​​​​ sigortalarını Akbank'tan alan müşteriler ise DASK primi tutarında, maksimum 2 bin liraya kadar chip-para fırsatından faydalanabiliyor. Böylece Akbanklılar, toplamda 4 bin 500 liraya varan chip-para kazanma imkanı elde ediliyor.

Akbank öte yandan kampanya döneminde müşterilerine 50 bin liraya kadar yüzde 0 faizli Taksitli Artı Para kullanım imkanı sağlayacak. Tüm kiralık kasalarda 5 bin lira sabit ücret avantajı da kampanya kapsamında bulunuyor.