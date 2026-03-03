2008-2012 yılları arasında yayınlanan dizinin yeniden çekileceği haberleri kısa süre önce gündeme gelmişti. Taksi durağında çalışan insanların yaşamlarına ve başlarından geçen olaylara odaklanan dizide, ‘Taksici Melahat’ karakterini canlandıran Melek Baykal, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Baykal, “Akasya Durağı, çok sevdiğim bir proje değildi. Kısa bir süre çalıştım. Sonrasında rahmetli Türker (İnanoğlu) Bey’den affımı istemiştim” ifadelerini kullanmıştı.
Akasya Durağı'nda kriz büyüyor: Melek Baykal tokat iddialarına isyan etti: Dava üstüne dava açtı
Melek Baykal, ‘Akasya Durağı’ dizisinde rol arkadaşı Zeynep Dörtkardeşler’e tokat attığı yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanlarken, dizide ‘Ali Kemal’ karakterine hayat veren Ateş Fatih Uçan’ın, kendisi hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle hukuki işlem başlattığını duyurdu.Derleyen: Hande Karacan
Baykal’ın sözlerine, dizinin ‘Ali Kemal’ oyuncusu Ateş Fatih Uçan tepki gösterdi: “Melek Baykal Hanım, neden sevmediğinizi gayet iyi biliyorum. Çünkü hikâye sizi sevmedi. Dublaj talep ettiniz, biz karşı çıktık; çünkü duygu dublajla verilemez. İyi ki kısa süre kaldınız.”
Bu açıklamanın ardından Melek Baykal, avukatı aracılığıyla bir açıklama yaptı. Baykal, dizide kızı rolündeki Zeynep Dörtkardeşler’e tokat attığı iddialarını kesin bir dille reddetti. Menajeri Selçuk Kaya aracılığıyla yapılan açıklamada, iddiaların “tamamen gerçek dışı ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik yalan” olduğu belirtildi.
Baykal ve Zeynep Dörtkardeşler’in düzenli olarak görüşmekte olduğu ve ilişkilerinin karşılıklı sevgi ve saygıya dayandığı vurgulandı. Hatta geçtiğimiz hafta Baykal’ın sahnede olduğu ‘Konken Partisi’ adlı tiyatro oyununu izleyen Dörtkardeşler, oyun sonrası kuliste bir araya gelmişti. Açıklamada, Ateş Fatih Uçan’ın daha önce de gerçek dışı ve mesnetsiz ithamlarda bulunduğu ifade edildi.
“Tüm hukuki ve cezai yollara başvurulacak” denilen açıklamada, Baykal’ın mesleki itibarına yönelik bu girişimin kasıtlı ve itibarsızlaştırıcı bir kampanya olduğu belirtildi. Avukatı Bilal Küçükşengün aracılığıyla hukuki süreç başlatıldığı ve manevi tazminat davası dahil tüm yasal hakların kullanılacağı vurgulandı.
Zeynep Dörtkardeşler de sosyal medyadan Melek Baykal’a destek mesajı paylaştı: “16 yaşında girdiğim bu meslekte bana abla, anne ve hoca olan Melek ablam… Geçen hafta oyununu izlediğimde sarıldık, seni ve bana kattıklarını çok iyi biliyorum. Tek söyleyeceğim teşekkürler hocam. Her zaman yanında ve arkandayım.”