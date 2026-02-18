Baykal, diziyi çok sevmediğini açık bir dille ifade ederek, projede kısa süre yer aldığını ve yapımcıya affını istediğini söyledi. Kısa süre önce yeniden teklif aldığını da belirten deneyimli oyuncu, artık televizyon projelerine mesafeli durduğunu, tiyatroyu tercih ettiğini dile getirdi.

Bu sözler, dizide “Ali Kemal” karakterini canlandırarak tanınan Ateş Fatih Uçan cephesinde rahatsızlık yarattı. Uçan’ın, Baykal’ın açıklamalarına sert bir yanıt verdiği öne sürüldü.

İddiaya göre Uçan, Baykal’ın diziyi neden sevmediğini bildiğini ifade ederek, dublaj talebine karşı çıktıklarını ve duygunun dublajla aktarılamayacağını savundu. Açıklamasını ise “Kısa süreli yer almanız belki de en doğrusu oldu” sözleriyle tamamladı.