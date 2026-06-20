Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Güllüce köyünde sıra dışı bir doğal olay yaşandı. Bölgede arıcılık yapan Murat Karakaya, bir akasya ağacının dalının aşağıya doğru eğildiğini fark etti.

İlk bakışta ağacın dalının kuruduğunu düşünen Karakaya, durumu kontrol etmek için ağacın yanına gitti. Yakından incelediğinde dalın kurumadığını, aksine binlerce arıdan oluşan devasa bir arı kolonisi tarafından kaplandığını gördü. Arıların oğul vermesi nedeniyle ağırlığa dayanamayarak bükülen dalın görüntüsü, arıcıda büyük şaşkınlık yarattı.

Arıların toplu hâlde daldaki bekleyişini gören arı sahibi Murat Karakaya, zaman kaybetmeden hazırlıklarını yaptı. Deneyimli arıcı, akasya ağacının dalını kaplayan arı oğulunu herhangi bir zarar görmeden dikkatli bir çalışma neticesinde yeni bir kovana topladı.