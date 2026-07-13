Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Akaryakıtta zam yağmuru sürüyor: Motorinin ardından benzine de büyük zam kapıda

Akaryakıtta zam yağmuru sürüyor: Motorinin ardından benzine de büyük zam kapıda

ABD'nin İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatmasının ardından Hürmüz Boğazı'nda yaşanan belirsizlik, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Benzine çarşamba günü zam geliyor.

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
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Akaryakıtta zam yağmuru sürüyor: Motorinin ardından benzine de büyük zam kapıda - Resim: 1

Küresel piyasalarda yaşanan jeopolitik gerilimler, akaryakıt fiyatlarını doğrudan vurmaya devam ediyor.

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Akaryakıtta zam yağmuru sürüyor: Motorinin ardından benzine de büyük zam kapıda - Resim: 2

Geçtiğimiz günlerde motorin fiyatlarında yaşanan artışın ardından, bu kez de benzin fiyatlarına büyük bir zam dalgası geliyor.

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Akaryakıtta zam yağmuru sürüyor: Motorinin ardından benzine de büyük zam kapıda - Resim: 3

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, benzinin litre fiyatına önümüzdeki çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere zam yapılması bekleniyor.

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Akaryakıtta zam yağmuru sürüyor: Motorinin ardından benzine de büyük zam kapıda - Resim: 4

Sektör kaynakları, uluslararası piyasalardaki hareketliliğe bağlı olarak benzine 1 TL 60 kuruş düzeyinde bir artış öngörüldüğünü aktardı.

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Akaryakıtta zam yağmuru sürüyor: Motorinin ardından benzine de büyük zam kapıda - Resim: 5

Çarşamba gününün ilk saatlerinden itibaren geçerli olması beklenen bu zam, doğrudan pompa fiyatlarına yansıyacak ve depo maliyetlerini bir kez daha yukarı tırmandıracak.

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Akaryakıtta zam yağmuru sürüyor: Motorinin ardından benzine de büyük zam kapıda - Resim: 6

Akaryakıt fiyatlarındaki bu durdurulamaz yükselişin arkasında yatan temel neden, dünya genelindeki çatışma ve savaş ortamı olarak gösteriliyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan sektör kaynakları, küresel çaptaki risklerin enerji piyasalarını derinden sarstığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

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Akaryakıtta zam yağmuru sürüyor: Motorinin ardından benzine de büyük zam kapıda - Resim: 7

"Savaş, küresel piyasalarda benzin ve motorinin ton fiyatını doğrudan etkiledi. Ürün maliyetlerindeki bu olağanüstü artış nedeniyle ne yazık ki zamlar peş peşe geliyor."

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Akaryakıtta zam yağmuru sürüyor: Motorinin ardından benzine de büyük zam kapıda - Resim: 8

Uluslararası petrol ve ürün piyasalarındaki yüksek oynaklık devam ettiği sürece, akaryakıt fiyatlarındaki hareketliliğin önümüzdeki günlerde de sürebileceği ifade ediliyor.

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Akaryakıtta zam yağmuru sürüyor: Motorinin ardından benzine de büyük zam kapıda - Resim: 9

13 TEMMUZ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzinin litresi: 62.90 TL

Motorinin litresi: 69.88 TL

LPG: 31.19 TL

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Akaryakıtta zam yağmuru sürüyor: Motorinin ardından benzine de büyük zam kapıda - Resim: 10

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzinin litresi: 62.75 TL

Motorinin litresi: 69.73 TL

LPG: 30.59 TL

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Akaryakıtta zam yağmuru sürüyor: Motorinin ardından benzine de büyük zam kapıda - Resim: 11

ANKARA

Benzinin litresi: 63.86 TL

Motorinin litresi: 70.99 TL

LPG: 31.19 TL

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Akaryakıtta zam yağmuru sürüyor: Motorinin ardından benzine de büyük zam kapıda - Resim: 12

İZMİR

Benzinin litresi: 64.14 TL

Motorinin litresi: 71.26 TL

LPG: 30.99 TL

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