Küresel piyasalarda yaşanan jeopolitik gerilimler, akaryakıt fiyatlarını doğrudan vurmaya devam ediyor.
Akaryakıtta zam yağmuru sürüyor: Motorinin ardından benzine de büyük zam kapıda
ABD'nin İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatmasının ardından Hürmüz Boğazı'nda yaşanan belirsizlik, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Benzine çarşamba günü zam geliyor.Yunus Arıkan
Geçtiğimiz günlerde motorin fiyatlarında yaşanan artışın ardından, bu kez de benzin fiyatlarına büyük bir zam dalgası geliyor.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, benzinin litre fiyatına önümüzdeki çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere zam yapılması bekleniyor.
Sektör kaynakları, uluslararası piyasalardaki hareketliliğe bağlı olarak benzine 1 TL 60 kuruş düzeyinde bir artış öngörüldüğünü aktardı.
Çarşamba gününün ilk saatlerinden itibaren geçerli olması beklenen bu zam, doğrudan pompa fiyatlarına yansıyacak ve depo maliyetlerini bir kez daha yukarı tırmandıracak.
Akaryakıt fiyatlarındaki bu durdurulamaz yükselişin arkasında yatan temel neden, dünya genelindeki çatışma ve savaş ortamı olarak gösteriliyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan sektör kaynakları, küresel çaptaki risklerin enerji piyasalarını derinden sarstığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Savaş, küresel piyasalarda benzin ve motorinin ton fiyatını doğrudan etkiledi. Ürün maliyetlerindeki bu olağanüstü artış nedeniyle ne yazık ki zamlar peş peşe geliyor."
Uluslararası petrol ve ürün piyasalarındaki yüksek oynaklık devam ettiği sürece, akaryakıt fiyatlarındaki hareketliliğin önümüzdeki günlerde de sürebileceği ifade ediliyor.
13 TEMMUZ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzinin litresi: 62.90 TL
Motorinin litresi: 69.88 TL
LPG: 31.19 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzinin litresi: 62.75 TL
Motorinin litresi: 69.73 TL
LPG: 30.59 TL
ANKARA
Benzinin litresi: 63.86 TL
Motorinin litresi: 70.99 TL
LPG: 31.19 TL
İZMİR
Benzinin litresi: 64.14 TL
Motorinin litresi: 71.26 TL
LPG: 30.99 TL