Yeniçağ Gazetesi
22 Mayıs 2026 Cuma
İstanbul 19°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Akaryakıtta tabela yine değişti: Sürücüler dikkat

Akaryakıtta tabela yine değişti: Sürücüler dikkat

Uluslararası piyasalardan gelen sıcak gelişmeler, akaryakıt fiyatlarında ibreyi yeniden tersine çevirdi. ABD ile İran arasında yürütülen barış görüşmelerinden gelen ılımlı mesajlar sonrasında Brent petrolün 107 dolar seviyesine gerilemesi, yurt içinde motorin fiyatlarında değişime neden oldu.

Dilek Taşdemir Derleyen: Dilek Taşdemir
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Akaryakıtta tabela yine değişti: Sürücüler dikkat - Resim: 1

Motorine daha dün yansıyan 1 TL 74 kuruşluk zammın ardından, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 2 TL 35 kuruşluk büyük bir indirime gidildi. Benzin grubunda ise şimdilik herhangi bir fiyat değişikliği gerçekleşmedi.

1 11
Akaryakıtta tabela yine değişti: Sürücüler dikkat - Resim: 2

İşte 22 Mayıs Cuma günü itibarıyla gece yarısı güncellenen motorinde yeni fiyatlar ve il il güncel tablo:

2 11
Akaryakıtta tabela yine değişti: Sürücüler dikkat - Resim: 3

MOTORİNDE DEV İNDİRİM: İŞTE YENİ FİYATLAR

Motorinde gerçekleşen 2 TL 35 kuruşluk indirimin ardından akaryakıt istasyonlarındaki tabelalar şu şekilde güncellendi:

3 11
Akaryakıtta tabela yine değişti: Sürücüler dikkat - Resim: 4

İstanbul: 67,02 TL

4 11
Akaryakıtta tabela yine değişti: Sürücüler dikkat - Resim: 5

Ankara: 68,14 TL

5 11
Akaryakıtta tabela yine değişti: Sürücüler dikkat - Resim: 6

İzmir: 68,42 TL

6 11
Akaryakıtta tabela yine değişti: Sürücüler dikkat - Resim: 7

Doğu İlleri (Ortalama): 69,87 TL

Öte yandan Motorin fiyatlarında KDV dahil olup, dağıtım firmaları ve serbest piyasa koşulları nedeniyle bayiler arasında küçük değişiklikler görülebiliyor.

7 11
Akaryakıtta tabela yine değişti: Sürücüler dikkat - Resim: 8

Milyonlarca araç sahibinin gözü kulağı akaryakıt tabelalarındayken, küresel piyasalardaki jeopolitik yumuşama piyasaları rahatlattı. ABD ve İran arasındaki barış müzakerelerinin Brent petrolü 107 dolara kadar çekmesi, dün gelen zammın ardından sürücülere nefes aldırdı.

8 11
Akaryakıtta tabela yine değişti: Sürücüler dikkat - Resim: 9

Uzmanlar, petroldeki 107 dolarlık bu dengelenmenin kalıcı olması durumunda, önümüzdeki günlerde benzin grubunda da benzer bir indirim hareketliliğinin yaşanabileceğini öngörüyor.

9 11
Akaryakıtta tabela yine değişti: Sürücüler dikkat - Resim: 10

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları, uluslararası CIF Akdeniz (Cenova) piyasasında yayınlanan günlük işlenmiş ürün fiyatları ile güncel Dolar/TL kuru temel alınarak hesaplanıyor.

10 11
Akaryakıtta tabela yine değişti: Sürücüler dikkat - Resim: 11

Bu iki değişken üzerinden hesaplanan ayaryakıt fiyatlarına"gümrüksüz rafineri fiyatına", Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payı ekleniyor. Son aşamada Katma Değer Vergisi (KDV) de dahil edilerek nihai pompa (benzin, mazot) satış fiyatı belirleniyor.

11 11
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro