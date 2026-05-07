Yeniçağ Gazetesi
07 Mayıs 2026 Perşembe
İstanbul 18°
Akaryakıtta tabela yeniden değişti: Benzine zam LPG'ye indirim geldi, işte güncel fiyatlar

Döviz kuru, petrol fiyatları ve vergi artışlarının etkisiyle akaryakıtta fiyat değişimi sürüyor. 7 Mayıs itibarıyla benzine zam LPG’ye indirim geldi.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. 7 Mayıs Perşembe’den itibaren benzine 50 kuruş zam yapılırken, otogaz (LPG) fiyatlarında 1,33 TL indirim uygulandı.

Küresel piyasalardaki dalgalanma, döviz kurundaki oynaklık ve art arda gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı sürdürüyor.

7 Mayıs itibarıyla benzinin litre fiyatı 50 kuruş artarken, otogazda 1,33 TL indirim uygulandı. Motorin fiyatlarında ise değişiklik yapılmadı.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 64.47 TL
Motorin: 71.77 TL
LPG: 33.89 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 64.33 TL
Motorin: 71.63 TL
LPG: 33.29 TL

Ankara:

Benzin: 65.44 TL
Motorin: 72.89 TL
LPG: 33.87 TL

İzmir:


Benzin: 65.72 TL
Motorin: 73.16 TL
LPG: 33.69 TL

