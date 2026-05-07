Akaryakıtta tabela yeniden değişti: Benzine zam LPG'ye indirim geldi, işte güncel fiyatlar
Döviz kuru, petrol fiyatları ve vergi artışlarının etkisiyle akaryakıtta fiyat değişimi sürüyor. 7 Mayıs itibarıyla benzine zam LPG’ye indirim geldi.Derleyen: Züleyha Öncü
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. 7 Mayıs Perşembe’den itibaren benzine 50 kuruş zam yapılırken, otogaz (LPG) fiyatlarında 1,33 TL indirim uygulandı.
Küresel piyasalardaki dalgalanma, döviz kurundaki oynaklık ve art arda gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı sürdürüyor.
7 Mayıs itibarıyla benzinin litre fiyatı 50 kuruş artarken, otogazda 1,33 TL indirim uygulandı. Motorin fiyatlarında ise değişiklik yapılmadı.
İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları:
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 64.47 TL
Motorin: 71.77 TL
LPG: 33.89 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 64.33 TL
Motorin: 71.63 TL
LPG: 33.29 TL
Ankara:
Benzin: 65.44 TL
Motorin: 72.89 TL
LPG: 33.87 TL
İzmir:
Benzin: 65.72 TL
Motorin: 73.16 TL
LPG: 33.69 TL