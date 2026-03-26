Yeniçağ Gazetesi
26 Mart 2026 Perşembe
Akaryakıtta nefes aldıracak indirim: Motorinde tabela değişecek

Orta Doğu'da devam eden savaşta Hürmüz Boğazı'nın geçişlere kapatılması sonrası benzin ve motorine peş peşe zamlar gelmişti. Yarından itibaren motorinde indirim bekleniyor.

Aykut Metehan
Savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana yaklaşık 14 lira artış gösteren motorinde yarından itibaren geçerli olmak üzere indirim geliyor. İndirimin pompaya yansıması beklenirken, Eşel Mobil için ÖTV kesintisi yapılıp yapılmayacağı henüz belli değil.

Motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 5 lira 44 kuruş indirim bekleniyor. Benzinde ise tabela değişmeyecek.

Halihazırda İstanbul, İzmir ve Ankara'da motorinin litre fiyatı şöyle:

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 62.43 TL/LT

Motorin: 73.98 TL/LT

LPG: 30.49 TL/LT

ANADOLU YAKASI

Benzin: 62.29 TL/LT

Motorin: 73.84 TL/LT

LPG: 29.89 TL/LT

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 63.41 TL/LT

Motorin: 75.12 TL/LT

LPG: 30.37 TL/LT

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 63.68 TL/LT

Motorin: 75.39 TL/LT

LPG: 30.29 TL/LT

