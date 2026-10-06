Brent petrol piyasasındaki düşüş, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına da yansıdı.
Akaryakıtta indirim tabelaya yansıdı: İşte güncel fiyatlar (6 Ekim)
Akaryakıt fiyatlarında motorin için beklenen değişiklik gerçekleşti. Motorinin litre fiyatı 4,95 TL düşerken benzin ve LPG tarifelerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde 6 Ekim itibarıyla güncel fiyatlar belli oldu.Kaynak: Haber Merkezi
Motorin grubunda yapılan 4,95 TL'lik fiyat indirimi gece yarısından itibaren uygulanmaya başladı.
Yeni fiyatların ardından motorinin litresi İstanbul'da 90 TL seviyesine kadar geriledi.
Benzin ile LPG'de ise fiyatlar önceki seviyesini korudu.
6 Ekim Salı günü itibarıyla kentlerdeki güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:
İSTANBUL (AVRUPA)
Benzin (Kurşunsuz 95): 84,70 TL
Motorin (Diesel): 90,20 TL
LPG (Otogaz): 41,20 TL
İSTANBUL (ANADOLU)
Benzin (Kurşunsuz 95): 84,50 TL
Motorin (Diesel): 90,00 TL
LPG (Otogaz): 40,60 TL
ANKARA
Benzin (Kurşunsuz 95): 85,70 TL
Motorin (Diesel): 91,30 TL
LPG (Otogaz): 41,29 TL
İZMİR
Benzin (Kurşunsuz 95): 85,90 TL
Motorin (Diesel): 91,50 TL
LPG (Otogaz): 41,20 TL
BURSA
Benzin (Kurşunsuz 95): 85,80 TL
Motorin (Diesel): 91,20 TL
LPG (Otogaz): 40,60 TL
ANTALYA
Benzin (Kurşunsuz 95): 86,90 TL
Motorin (Diesel): 92,50 TL
LPG (Otogaz): 41,40 TL
ADANA
Benzin (Kurşunsuz 95): 86,50 TL
Motorin (Diesel): 92,00 TL
LPG (Otogaz): 41,61 TL
GAZİANTEP
Benzin (Kurşunsuz 95): 86,60 TL
Motorin (Diesel): 92,20 TL
LPG (Otogaz): 41,41 TL
KONYA (Aksaray Bölgesi Referansı)
Benzin (Kurşunsuz 95): 86,70 TL
Motorin (Diesel): 92,20 TL
LPG (Otogaz): 41,29 TL
DİYARBAKIR
Benzin (Kurşunsuz 95): 87,10 TL
Motorin (Diesel): 92,90 TL
LPG (Otogaz): 42,26 TL