Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Akaryakıtta indirim tabelaya yansıdı: İşte güncel fiyatlar (6 Ekim)

Akaryakıtta indirim tabelaya yansıdı: İşte güncel fiyatlar (6 Ekim)

Akaryakıt fiyatlarında motorin için beklenen değişiklik gerçekleşti. Motorinin litre fiyatı 4,95 TL düşerken benzin ve LPG tarifelerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde 6 Ekim itibarıyla güncel fiyatlar belli oldu.

Kaynak: Haber Merkezi
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Akaryakıtta indirim tabelaya yansıdı: İşte güncel fiyatlar (6 Ekim) - Resim: 1

Brent petrol piyasasındaki düşüş, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına da yansıdı.

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Akaryakıtta indirim tabelaya yansıdı: İşte güncel fiyatlar (6 Ekim) - Resim: 2

Motorin grubunda yapılan 4,95 TL'lik fiyat indirimi gece yarısından itibaren uygulanmaya başladı.

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Akaryakıtta indirim tabelaya yansıdı: İşte güncel fiyatlar (6 Ekim) - Resim: 3

Yeni fiyatların ardından motorinin litresi İstanbul'da 90 TL seviyesine kadar geriledi.

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Akaryakıtta indirim tabelaya yansıdı: İşte güncel fiyatlar (6 Ekim) - Resim: 4

Benzin ile LPG'de ise fiyatlar önceki seviyesini korudu.

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Akaryakıtta indirim tabelaya yansıdı: İşte güncel fiyatlar (6 Ekim) - Resim: 5

6 Ekim Salı günü itibarıyla kentlerdeki güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

5 25
Akaryakıtta indirim tabelaya yansıdı: İşte güncel fiyatlar (6 Ekim) - Resim: 6

İSTANBUL (AVRUPA)

Benzin (Kurşunsuz 95): 84,70 TL

6 25
Akaryakıtta indirim tabelaya yansıdı: İşte güncel fiyatlar (6 Ekim) - Resim: 7

Motorin (Diesel): 90,20 TL

LPG (Otogaz): 41,20 TL

7 25
Akaryakıtta indirim tabelaya yansıdı: İşte güncel fiyatlar (6 Ekim) - Resim: 8

İSTANBUL (ANADOLU)

Benzin (Kurşunsuz 95): 84,50 TL

8 25
Akaryakıtta indirim tabelaya yansıdı: İşte güncel fiyatlar (6 Ekim) - Resim: 9

Motorin (Diesel): 90,00 TL

LPG (Otogaz): 40,60 TL

9 25
Akaryakıtta indirim tabelaya yansıdı: İşte güncel fiyatlar (6 Ekim) - Resim: 10

ANKARA

Benzin (Kurşunsuz 95): 85,70 TL

10 25
Akaryakıtta indirim tabelaya yansıdı: İşte güncel fiyatlar (6 Ekim) - Resim: 11

Motorin (Diesel): 91,30 TL

LPG (Otogaz): 41,29 TL

11 25
Akaryakıtta indirim tabelaya yansıdı: İşte güncel fiyatlar (6 Ekim) - Resim: 12

İZMİR

Benzin (Kurşunsuz 95): 85,90 TL

12 25
Akaryakıtta indirim tabelaya yansıdı: İşte güncel fiyatlar (6 Ekim) - Resim: 13

Motorin (Diesel): 91,50 TL

LPG (Otogaz): 41,20 TL

13 25
Akaryakıtta indirim tabelaya yansıdı: İşte güncel fiyatlar (6 Ekim) - Resim: 14

BURSA

Benzin (Kurşunsuz 95): 85,80 TL

14 25
Akaryakıtta indirim tabelaya yansıdı: İşte güncel fiyatlar (6 Ekim) - Resim: 15

Motorin (Diesel): 91,20 TL

LPG (Otogaz): 40,60 TL

15 25
Akaryakıtta indirim tabelaya yansıdı: İşte güncel fiyatlar (6 Ekim) - Resim: 16

ANTALYA

Benzin (Kurşunsuz 95): 86,90 TL

16 25
Akaryakıtta indirim tabelaya yansıdı: İşte güncel fiyatlar (6 Ekim) - Resim: 17

Motorin (Diesel): 92,50 TL

LPG (Otogaz): 41,40 TL

17 25
Akaryakıtta indirim tabelaya yansıdı: İşte güncel fiyatlar (6 Ekim) - Resim: 18

ADANA

Benzin (Kurşunsuz 95): 86,50 TL

18 25
Akaryakıtta indirim tabelaya yansıdı: İşte güncel fiyatlar (6 Ekim) - Resim: 19

Motorin (Diesel): 92,00 TL

LPG (Otogaz): 41,61 TL

19 25
Akaryakıtta indirim tabelaya yansıdı: İşte güncel fiyatlar (6 Ekim) - Resim: 20

GAZİANTEP

Benzin (Kurşunsuz 95): 86,60 TL

20 25
Akaryakıtta indirim tabelaya yansıdı: İşte güncel fiyatlar (6 Ekim) - Resim: 21

Motorin (Diesel): 92,20 TL

LPG (Otogaz): 41,41 TL

21 25
Akaryakıtta indirim tabelaya yansıdı: İşte güncel fiyatlar (6 Ekim) - Resim: 22

KONYA (Aksaray Bölgesi Referansı)

Benzin (Kurşunsuz 95): 86,70 TL

22 25
Akaryakıtta indirim tabelaya yansıdı: İşte güncel fiyatlar (6 Ekim) - Resim: 23

Motorin (Diesel): 92,20 TL

LPG (Otogaz): 41,29 TL

23 25
Akaryakıtta indirim tabelaya yansıdı: İşte güncel fiyatlar (6 Ekim) - Resim: 24

DİYARBAKIR

Benzin (Kurşunsuz 95): 87,10 TL

24 25
Akaryakıtta indirim tabelaya yansıdı: İşte güncel fiyatlar (6 Ekim) - Resim: 25

Motorin (Diesel): 92,90 TL

LPG (Otogaz): 42,26 TL

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