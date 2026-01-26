Küresel petrol piyasalarında tüm dikkatler, Suudi Arabistan ve Rusya liderliğinde pazar günü video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek kritik OPEC+ toplantısına kilitlendi.

Mevcut piyasa koşulları ve stratejik değerlendirmeler, akaryakıt fiyatlarında düşüş bekleyen tüketiciyi üzecek bir tablonun ortaya çıkabileceğini gösteriyor.

ÜRETİM POLİTİKASINDA DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Toplantı öncesi delegelerden sızan bilgiler, OPEC+ grubunun mevcut üretim politikasını koruyacağı yönünde.

Küresel arz fazlası ve tırmanan jeopolitik risklerin etkisiyle, önümüzdeki ay için planlanan üretim seviyelerinin sabit tutulması öngörüldü.

İsminin açıklanmasını istemeyen dört delegeye göre; mevsimsel talep yavaşlaması ve piyasadaki arz endişeleri nedeniyle Kasım ayında alınan “üretim artışını dondurma” kararı bu toplantıda da teyit edilecek.

PETROL FİYATLARI 66 DOLAR BANDINDA

İran’daki toplumsal olaylar ile Kazakistan ve Rusya kaynaklı arz kısıtlamaları, petrol fiyatlarını yıl başından bu yana yukarı yönlü baskılıyor.

Pazartesi günü itibarıyla 66 dolar seviyelerinde işlem gören brent petrol, OPEC+ grubunun kısıtlama kararı aldığı dönemdeki fiyatların yaklaşık 1 dolar üzerinde seyrediyor.

KÜRESEL DENGELER VE AKARYAKIT FİYATLARINA YANSIMASI

Akaryakıt piyasasını etkileyen bir diğer önemli gelişme ise Latin Amerika cephesinde yaşanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın hamleleri sonrası Venezuela ham petrolü, yaklaşık bir yılın ardından yeniden Avrupa pazarına yönelmeye başladı. Ancak bu gelişmeye rağmen OPEC+ grubunun arzı artırmama konusundaki kararlı tutumu, fiyatların belli bir tabanda kalmasına neden oluyor.

Uzmanlar, arz kesintilerinin sürmesi ve jeopolitik risklerin masada kalması halinde ham petrol fiyatlarındaki düşüşün sınırlı kalacağını ifade etti. Bu durumun, iç piyasadaki benzin ve motorin fiyatlarında beklenen indirimleri zorlaştıracağı değerlendirildi. Öte yandan, olası bir büyük arz kesintisi yaşanması durumunda grubun üretimi artırma seçeneğini de masada tuttuğu belirtildi.