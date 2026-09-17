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Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor.

Motorinin litre fiyatına gelen 4 lira 80 kuruşluk zamla birlikte motorin fiyatları 100 TL’yi aşarak üç haneli seviyelere geldi.

Zammın ardından motorinin litre fiyatı İstanbul’un her iki yakasında da 100 TL’yi aşarken Ankara ve İzmir’de 101 TL’nin üzerine geldi.

TABELAYA 'HANE' AYARI

Gazeteci Olcay Aydilek ise üç haneli rakamlara gelen fiyatların ardından istasyonlarda tabelaya hane ayarı geldiğini ifade etti. Aydilek, "Tabelaya, hane ayarı… Bayiler, EPDK’ya, motorin 100 TL’ye çıkmadan önce sordu. EPDK, virgülden sonra tek hane kullanılmasında sakınca bulunmadığını bildirdi. İlan edilen, pompa ve EPDK’ya bildirilen fiyat arasında uyumun önemine dikkat çekildi. Fiyat, anlaşılabilir olacak" dedi.