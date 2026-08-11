Bu gece yarısından itibaren akaryakıt tabelalarına yansıması beklenen benzin ve motorin zammı iptal edildi. Zam tutarlarının, ilerleyen saatlerde açıklanması beklenen düzenlemeyle Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) karşılanması bekleniyor; vatandaş açısından özellikle önem taşıyor.
Akaryakıtta gece yarısı sürprizi: Tabelalar değişmeyecek... Gözler ÖTV kararında
Benzin ve motorine bu gece yapılması beklenen zam iptal edildi. Sektör kaynakları ÖTV düzenlemesine işaret ederken, artışların yüzde 75’inin ÖTV’den karşılanması bekleniyor.Kaynak: Diğer
Uluslararası gelişmeler ve Orta Doğu’da süren çatışmaların etkisiyle akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren benzin ve motorine zam yapılması beklenirken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Akaryakıt fiyatlarına gece yarısından itibaren uygulanması beklenen zamlar iptal edildi. Fiyatlardaki dalgalanmaların, yapılacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesiyle vatandaşın cebine yansıtılmaması bekleniyor.
“SEKTÖR KAYNAKLARI ÖTV KARARI BEKLİYOR”
Gazeteci Olcay Aydilek, "Bu gece yarısında benzin ve motorinde beklenen zamlar yapılmadı. Sektör kaynakları, 'Muhtemelen izleyen saatlerde bir ÖTV kararı çıkacak. Hep birlikte göreceğiz' dedi." ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz gün benzine yapılan 1,56 TL'lik zam pompaya yansıtılmıştı. Bu gece yarısından itibaren benzine 1,50 TL, motorine ise 5,13 TL zam yapılması bekleniyordu.
ZAMLARIN YÜZDE 75'İ ÖTV TARAFINDAN KARŞILANACAK
Orta Doğu’daki gerilimin akaryakıt fiyatlarını olumsuz etkilemesi üzerine, geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan kararnameyle akaryakıt fiyatlarına gelecek zamların %75’inin ÖTV’den karşılanacağı belirtilmişti.
Güncel benzin ve motorin fiyatları şu şekilde:
İSTANBUL
AVRUPA YAKASI
Benzin: 69.92 TL
Motorin: 80.07 TL
LPG: 33.79 TL
ANADOLU YAKASI
Benzin: 69.77 TL
Motorin: 79.93 TL
LPG: 33.19 TL
ANKARA
Benzin: 70.89 TL
Motorin: 81.19 TL
LPG: 33.89 TL
İZMİR
Benzin: 71.17 TL
Motorin: 81.46 TL
LPG: 33.79 TL