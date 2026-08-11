Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Akaryakıtta gece yarısı sürprizi: Tabelalar değişmeyecek... Gözler ÖTV kararında

Akaryakıtta gece yarısı sürprizi: Tabelalar değişmeyecek... Gözler ÖTV kararında

Benzin ve motorine bu gece yapılması beklenen zam iptal edildi. Sektör kaynakları ÖTV düzenlemesine işaret ederken, artışların yüzde 75’inin ÖTV’den karşılanması bekleniyor.

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Akaryakıtta gece yarısı sürprizi: Tabelalar değişmeyecek... Gözler ÖTV kararında - Resim: 1

Bu gece yarısından itibaren akaryakıt tabelalarına yansıması beklenen benzin ve motorin zammı iptal edildi. Zam tutarlarının, ilerleyen saatlerde açıklanması beklenen düzenlemeyle Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) karşılanması bekleniyor; vatandaş açısından özellikle önem taşıyor.

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Akaryakıtta gece yarısı sürprizi: Tabelalar değişmeyecek... Gözler ÖTV kararında - Resim: 2

Uluslararası gelişmeler ve Orta Doğu’da süren çatışmaların etkisiyle akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren benzin ve motorine zam yapılması beklenirken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

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Akaryakıtta gece yarısı sürprizi: Tabelalar değişmeyecek... Gözler ÖTV kararında - Resim: 3

Akaryakıt fiyatlarına gece yarısından itibaren uygulanması beklenen zamlar iptal edildi. Fiyatlardaki dalgalanmaların, yapılacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesiyle vatandaşın cebine yansıtılmaması bekleniyor.

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Akaryakıtta gece yarısı sürprizi: Tabelalar değişmeyecek... Gözler ÖTV kararında - Resim: 4

“SEKTÖR KAYNAKLARI ÖTV KARARI BEKLİYOR”

Gazeteci Olcay Aydilek, "Bu gece yarısında benzin ve motorinde beklenen zamlar yapılmadı. Sektör kaynakları, 'Muhtemelen izleyen saatlerde bir ÖTV kararı çıkacak. Hep birlikte göreceğiz' dedi." ifadelerini kullandı.

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Akaryakıtta gece yarısı sürprizi: Tabelalar değişmeyecek... Gözler ÖTV kararında - Resim: 5

Geçtiğimiz gün benzine yapılan 1,56 TL'lik zam pompaya yansıtılmıştı. Bu gece yarısından itibaren benzine 1,50 TL, motorine ise 5,13 TL zam yapılması bekleniyordu.

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Akaryakıtta gece yarısı sürprizi: Tabelalar değişmeyecek... Gözler ÖTV kararında - Resim: 6

ZAMLARIN YÜZDE 75'İ ÖTV TARAFINDAN KARŞILANACAK

Orta Doğu’daki gerilimin akaryakıt fiyatlarını olumsuz etkilemesi üzerine, geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan kararnameyle akaryakıt fiyatlarına gelecek zamların %75’inin ÖTV’den karşılanacağı belirtilmişti.

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Akaryakıtta gece yarısı sürprizi: Tabelalar değişmeyecek... Gözler ÖTV kararında - Resim: 7

Güncel benzin ve motorin fiyatları şu şekilde:


İSTANBUL

AVRUPA YAKASI

Benzin: 69.92 TL
Motorin: 80.07 TL
LPG: 33.79 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 69.77 TL
Motorin: 79.93 TL
LPG: 33.19 TL

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Akaryakıtta gece yarısı sürprizi: Tabelalar değişmeyecek... Gözler ÖTV kararında - Resim: 8

ANKARA

Benzin: 70.89 TL
Motorin: 81.19 TL
LPG: 33.89 TL

İZMİR

Benzin: 71.17 TL
Motorin: 81.46 TL
LPG: 33.79 TL

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