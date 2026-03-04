Akaryakıtta yeni dönem
Orta Doğu’da ABD-İsrail ile İran arasında artan gerilim küresel petrol piyasalarını sarsarken Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını korumaya yönelik yeni bir adım gündeme geldi. Hükümet, zamların pompaya yansımasını önlemek için eşel mobil sistemini yeniden devreye almaya hazırlanıyor.
Akaryakıtta “eşel mobil” yeniden devrede: Zamları ÖTV karşılayacak
Orta Doğu’daki gerilim petrol fiyatlarını yükseltirken Türkiye’de akaryakıt zamlarını frenlemek için “eşel mobil” sistemi yeniden gündeme geldi. Benzin, motorin ve LPG’de belirlenen sınırlar aşılmadıkça zamlar pompa fiyatlarına yansımayacak.Baran Şükrü Çelik
Akaryakıtta yeni dönem
Petrol fiyatları hızla yükseldi
Körfez’deki çatışma ortamı ve Hürmüz Boğazı’ndaki lojistik sıkıntılar, petrol arzını tehdit eder hale geldi. Petrol tankerlerinin hareketinin zorlaşması dünya piyasalarında fiyatların hızla yükselmesine neden oldu.
Motorin zammı ertelendi
Petrol fiyatlarındaki artışın ilk etkisi motorin tarafında hissedildi. 6,69 TL’lik motorin zammı, eşel mobil sisteminin yeniden uygulanabileceği beklentisiyle geçici olarak ertelendi.
Eşel mobil sistemi nedir?
Eşel mobil uygulamasında akaryakıta gelen zam kadar Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düşürülüyor. Böylece fiyat artışı pompa fiyatına yansımıyor ve tüketici aynı fiyattan yakıt almaya devam ediyor.
Sistem daha önce uygulanmıştı
Eşel mobil uygulaması Türkiye’de 2021 yılının son çeyreğinde kaldırılmıştı. Petrol fiyatlarının yeniden yükselmesiyle birlikte sistemin tekrar uygulanması gündeme geldi.
Benzinde sınır 73,22 TL
Mevcut hesaplamalara göre benzinde 14,8277 TL ÖTV bulunuyor. Pompa fiyatı 73,22 TL seviyesine ulaşana kadar yapılacak zamlar vergi indirimiyle karşılanabilecek.
Motorinde limit 75,48 TL
Motorinde ise 13,9006 TL ÖTV bulunuyor. Fiyatın 75,48 TL seviyesine kadar çıkması durumunda zamlar vergi indirimiyle dengelenebilecek.
LPG’de sınır 41,67 TL
LPG tarafında ise 11,3830 TL ÖTV bulunuyor. Buna göre LPG fiyatı 41,67 TL’ye ulaşana kadar artışlar vergi indirimiyle karşılanabilecek.
Limit aşılırsa zam pompaya yansıyacak
Toplam zam miktarı ÖTV tutarını aşarsa aradaki fark doğrudan pompa fiyatına yansıtılacak. Örneğin benzine 15 TL zam gelirse, bunun 14,82 TL’si vergiden karşılanacak, kalan kısmı fiyat tabelasına yansıyacak.
Hazine vergi gelirinden vazgeçecek
Eşel mobil uygulaması devreye girerse devlet sadece ÖTV’den değil, bu vergi üzerinden alınan KDV’den de feragat etmiş olacak. Böylece akaryakıt fiyatlarının tüketiciye yansıması sınırlanırken Hazine önemli bir vergi kaybını üstlenecek.