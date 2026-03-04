Yeniçağ Gazetesi
04 Mart 2026 Çarşamba
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi Akaryakıtta “eşel mobil” yeniden devrede: Zamları ÖTV karşılayacak

Akaryakıtta “eşel mobil” yeniden devrede: Zamları ÖTV karşılayacak

Orta Doğu’daki gerilim petrol fiyatlarını yükseltirken Türkiye’de akaryakıt zamlarını frenlemek için “eşel mobil” sistemi yeniden gündeme geldi. Benzin, motorin ve LPG’de belirlenen sınırlar aşılmadıkça zamlar pompa fiyatlarına yansımayacak.

Baran Şükrü Çelik Baran Şükrü Çelik
Haberi Paylaş
Akaryakıtta “eşel mobil” yeniden devrede: Zamları ÖTV karşılayacak - Resim: 1

Akaryakıtta yeni dönem
Orta Doğu’da ABD-İsrail ile İran arasında artan gerilim küresel petrol piyasalarını sarsarken Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını korumaya yönelik yeni bir adım gündeme geldi. Hükümet, zamların pompaya yansımasını önlemek için eşel mobil sistemini yeniden devreye almaya hazırlanıyor.

1 10
Akaryakıtta “eşel mobil” yeniden devrede: Zamları ÖTV karşılayacak - Resim: 2

Petrol fiyatları hızla yükseldi
Körfez’deki çatışma ortamı ve Hürmüz Boğazı’ndaki lojistik sıkıntılar, petrol arzını tehdit eder hale geldi. Petrol tankerlerinin hareketinin zorlaşması dünya piyasalarında fiyatların hızla yükselmesine neden oldu.

2 10
Akaryakıtta “eşel mobil” yeniden devrede: Zamları ÖTV karşılayacak - Resim: 3

Motorin zammı ertelendi
Petrol fiyatlarındaki artışın ilk etkisi motorin tarafında hissedildi. 6,69 TL’lik motorin zammı, eşel mobil sisteminin yeniden uygulanabileceği beklentisiyle geçici olarak ertelendi.

3 10
Akaryakıtta “eşel mobil” yeniden devrede: Zamları ÖTV karşılayacak - Resim: 4

Eşel mobil sistemi nedir?
Eşel mobil uygulamasında akaryakıta gelen zam kadar Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düşürülüyor. Böylece fiyat artışı pompa fiyatına yansımıyor ve tüketici aynı fiyattan yakıt almaya devam ediyor.

4 10
Akaryakıtta “eşel mobil” yeniden devrede: Zamları ÖTV karşılayacak - Resim: 5

Sistem daha önce uygulanmıştı
Eşel mobil uygulaması Türkiye’de 2021 yılının son çeyreğinde kaldırılmıştı. Petrol fiyatlarının yeniden yükselmesiyle birlikte sistemin tekrar uygulanması gündeme geldi.

5 10
Akaryakıtta “eşel mobil” yeniden devrede: Zamları ÖTV karşılayacak - Resim: 6

Benzinde sınır 73,22 TL
Mevcut hesaplamalara göre benzinde 14,8277 TL ÖTV bulunuyor. Pompa fiyatı 73,22 TL seviyesine ulaşana kadar yapılacak zamlar vergi indirimiyle karşılanabilecek.

6 10
Akaryakıtta “eşel mobil” yeniden devrede: Zamları ÖTV karşılayacak - Resim: 7

Motorinde limit 75,48 TL
Motorinde ise 13,9006 TL ÖTV bulunuyor. Fiyatın 75,48 TL seviyesine kadar çıkması durumunda zamlar vergi indirimiyle dengelenebilecek.

7 10
Akaryakıtta “eşel mobil” yeniden devrede: Zamları ÖTV karşılayacak - Resim: 8

LPG’de sınır 41,67 TL
LPG tarafında ise 11,3830 TL ÖTV bulunuyor. Buna göre LPG fiyatı 41,67 TL’ye ulaşana kadar artışlar vergi indirimiyle karşılanabilecek.

8 10
Akaryakıtta “eşel mobil” yeniden devrede: Zamları ÖTV karşılayacak - Resim: 9

Limit aşılırsa zam pompaya yansıyacak
Toplam zam miktarı ÖTV tutarını aşarsa aradaki fark doğrudan pompa fiyatına yansıtılacak. Örneğin benzine 15 TL zam gelirse, bunun 14,82 TL’si vergiden karşılanacak, kalan kısmı fiyat tabelasına yansıyacak.

9 10
Akaryakıtta “eşel mobil” yeniden devrede: Zamları ÖTV karşılayacak - Resim: 10

Hazine vergi gelirinden vazgeçecek
Eşel mobil uygulaması devreye girerse devlet sadece ÖTV’den değil, bu vergi üzerinden alınan KDV’den de feragat etmiş olacak. Böylece akaryakıt fiyatlarının tüketiciye yansıması sınırlanırken Hazine önemli bir vergi kaybını üstlenecek.

10 10
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro