Akaryakıtta “eşel mobil” yeniden devrede: Zamları ÖTV karşılayacak

Hazine vergi gelirinden vazgeçecek

Eşel mobil uygulaması devreye girerse devlet sadece ÖTV’den değil, bu vergi üzerinden alınan KDV’den de feragat etmiş olacak. Böylece akaryakıt fiyatlarının tüketiciye yansıması sınırlanırken Hazine önemli bir vergi kaybını üstlenecek.