Akaryakıtta 100 lira alarmı: Tarih verildi

Direkci, "Zenginler, düşük gelirlilerden daha çok şikayet ediyor. Ben, bunu şuna bağlıyorum. Ekonomideki gelişmeleri çok daha hızlı takip ediyorlar. Belli bir gelir seviyesinin altındaki vatandaş artık durumu kabullenmiş. Ne olursa olsun modunda diye düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.