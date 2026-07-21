Akaryakıt fiyatları, küresel petrol piyasalarında yaşanan gelişmelerin etkisiyle bir kez daha değişti. ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden tırmanması ve petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin ardından motorinin litre fiyatına 1,12 lira zam yapıldı. Zamlı fiyatlar gece yarısından itibaren pompalara yansıdı.
Akaryakıta zam geldi: İşte il il yeni fiyatlar
Akaryakıt fiyatlarında beklenen zam pompaya yansıdı. Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 1,12 lira zam gelirken, Temmuz ayında yapılan toplam artış 8,54 liraya ulaştı. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde güncel akaryakıt fiyatları.Kaynak: Haber Merkezi
Son artışla birlikte özellikle büyükşehirlerde motorin fiyatları dikkat çeken seviyelere ulaştı. İstanbul'da motorinin litre fiyatı 74 liranın üzerine çıkarken, Ankara ve İzmir'de ise 75 lirayı geçti.
TEMMUZ AYINDA ZAM YAĞMURU
Temmuz ayı boyunca akaryakıt fiyatları; döviz kurundaki hareketlilik, vergi düzenlemeleri ve uluslararası petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle peş peşe zamlandı. Son zamla birlikte motorine ay başından bu yana yapılan toplam artış 8 lira 54 kuruş oldu.
Art arda gelen zamların ardından Türkiye'nin birçok ilinde motorin fiyatı 75 liranın üzerine çıkarken, bazı doğu illerinde litre fiyatı 77 liraya yaklaştı.
İl il güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası
Motorin: 74,22 TL
Benzin: 65,69 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Motorin: 74,10 TL
Benzin: 65,54 TL
Ankara
Motorin: 75,34 TL
Benzin: 66,64 TL
İzmir
Motorin: 75,62 TL
Benzin: 66,93 TL
Küresel petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketliliğin devam etmesi nedeniyle akaryakıt fiyatlarında önümüzdeki günlerde de yeni değişiklikler yaşanabileceği belirtiliyor.