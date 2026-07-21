Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Akaryakıta zam geldi: İşte il il yeni fiyatlar

Akaryakıta zam geldi: İşte il il yeni fiyatlar

Akaryakıt fiyatlarında beklenen zam pompaya yansıdı. Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 1,12 lira zam gelirken, Temmuz ayında yapılan toplam artış 8,54 liraya ulaştı. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde güncel akaryakıt fiyatları.

Kaynak: Haber Merkezi
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Akaryakıta zam geldi: İşte il il yeni fiyatlar - Resim: 1

Akaryakıt fiyatları, küresel petrol piyasalarında yaşanan gelişmelerin etkisiyle bir kez daha değişti. ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden tırmanması ve petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin ardından motorinin litre fiyatına 1,12 lira zam yapıldı. Zamlı fiyatlar gece yarısından itibaren pompalara yansıdı.

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Akaryakıta zam geldi: İşte il il yeni fiyatlar - Resim: 2

Son artışla birlikte özellikle büyükşehirlerde motorin fiyatları dikkat çeken seviyelere ulaştı. İstanbul'da motorinin litre fiyatı 74 liranın üzerine çıkarken, Ankara ve İzmir'de ise 75 lirayı geçti.

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Akaryakıta zam geldi: İşte il il yeni fiyatlar - Resim: 3

TEMMUZ AYINDA ZAM YAĞMURU

Temmuz ayı boyunca akaryakıt fiyatları; döviz kurundaki hareketlilik, vergi düzenlemeleri ve uluslararası petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle peş peşe zamlandı. Son zamla birlikte motorine ay başından bu yana yapılan toplam artış 8 lira 54 kuruş oldu.

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Akaryakıta zam geldi: İşte il il yeni fiyatlar - Resim: 4

Art arda gelen zamların ardından Türkiye'nin birçok ilinde motorin fiyatı 75 liranın üzerine çıkarken, bazı doğu illerinde litre fiyatı 77 liraya yaklaştı.

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Akaryakıta zam geldi: İşte il il yeni fiyatlar - Resim: 5

İl il güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası

Motorin: 74,22 TL
Benzin: 65,69 TL

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Akaryakıta zam geldi: İşte il il yeni fiyatlar - Resim: 6

İstanbul Anadolu Yakası

Motorin: 74,10 TL
Benzin: 65,54 TL

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Akaryakıta zam geldi: İşte il il yeni fiyatlar - Resim: 7

Ankara

Motorin: 75,34 TL
Benzin: 66,64 TL

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Akaryakıta zam geldi: İşte il il yeni fiyatlar - Resim: 8

İzmir

Motorin: 75,62 TL
Benzin: 66,93 TL

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Akaryakıta zam geldi: İşte il il yeni fiyatlar - Resim: 9

Küresel petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketliliğin devam etmesi nedeniyle akaryakıt fiyatlarında önümüzdeki günlerde de yeni değişiklikler yaşanabileceği belirtiliyor.

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