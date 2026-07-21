Akaryakıta zam geldi: İşte il il yeni fiyatlar

Akaryakıt fiyatları, küresel petrol piyasalarında yaşanan gelişmelerin etkisiyle bir kez daha değişti. ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden tırmanması ve petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin ardından motorinin litre fiyatına 1,12 lira zam yapıldı. Zamlı fiyatlar gece yarısından itibaren pompalara yansıdı.