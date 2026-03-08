Orta Doğu’da artan gerilim ve petrol tesislerine yönelik saldırıların ardından küresel petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını da etkiledi.

Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin ve benzinde fiyat artışı bekleniyor.

MOTORİNDE MALİYET ARTIŞI

Motorin fiyatlarında toplam 2 lira 14 kuruşluk maliyet artışı oluştuğu belirtiliyor. Ancak Eşel Mobil sistemi kapsamında bu artışın 1 lira 61 kuruşluk kısmının ÖTV’den karşılanacağı ifade ediliyor.

Bu nedenle pompaya yansıyacak net zammın 53 kuruş seviyesinde olması bekleniyor.

BENZİNDE DE ZAM VAR

Benzin fiyatlarında ise toplam 1 lira 54 kuruşluk maliyet artışı hesaplanıyor. Bunun 1 lira 15 kuruşluk kısmının ÖTV’den karşılanması planlanıyor.

Bu kapsamda benzinde pompaya yansıyacak zammın 39 kuruş olması öngörülüyor.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ DEVREDE

Akaryakıttaki maliyet artışlarının doğrudan pompaya yansımaması için uygulanan Eşel Mobil sistemi kapsamında vergi indirimi devreye alınıyor.

Bu sistem sayesinde akaryakıttaki maliyet artışının önemli bir bölümü ÖTV’den karşılanarak fiyatların sınırlı şekilde artması sağlanıyor.

PETROL FİYATLARI ETKİLİ OLDU

Uzmanlar, Brent petrol fiyatlarındaki yükselişin temel nedenleri arasında Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmeleri gösteriyor.

Enerji piyasalarında yaşanan dalgalanmaların devam etmesi halinde akaryakıt fiyatlarında yeni değişikliklerin gündeme gelebileceği belirtiliyor.