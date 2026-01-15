Vatandaşlarlar neredeyse hemen her gün gelen zamlar sebebiyle isyanda. Akaryakıt fiyatlarını etkileyen petrol cephesinde geçtiğimiz hafta 60 doların altına gerileyen fiyatların bu hafta 65 doları görerek 64 dolar seviyesinde dengelendi. Kur ve petrol fiyatlarındaki değişimler benzin ve motorine zam olarak yansıyacak.

BENZİNE ZAM BU GECE YARISI

Gazeteci Olcay Aydilek, bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 1,61 TL zam geleceğini açıkladı. Zamlı tarifenin pompaya yansımasıyla birlikte cuma günü itibarıyla benzin, İstanbul Avrupa Yakası'nda 54,78 TL, İstanbul Anadolu Yakası'nda 54,62 TL, Ankara'da 55,65 TL, İzmir'de 55,98 TL olacak.

MOTORİNE ZAM CUMARTESİ

Motorinin litre fiyatına ise cumartesi günü 1,60 TL zam gelecek. Motorinin litre fiyatının İstanbul Avrupa Yakası'nda 56,41 TL'ye, İstanbul Anadolu Yakası'nda 56,22 TL'ye, Ankara'da 57,47 TL'ye, İzmir'de 57,74 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

TÜRKİYE'DE AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu uyarınca serbest piyasa koşullarına göre belirlense de bu süreç Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) denetiminde ve belirli bir matematiksel formül çerçevesinde işliyor.

Akaryakıt fiyatının belirlenmesinde üç temel faktör öne çıkıyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı (Uluslararası Temel) Referans Piyasa fiyatı ve Döviz Kuru. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.