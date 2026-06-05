Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Akaryakıta bu gece indirim geliyor: Yalnızca dörtte biri pompaya yansıyacak

Akaryakıta bu gece indirim geliyor: Yalnızca dörtte biri pompaya yansıyacak

ABD-İran arasındaki müzakerelerin ilerlemesi akaryakıt fiyatlarına olumlu yansıdı. Brent Petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası benzine indirim geliyor.

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
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Akaryakıta bu gece indirim geliyor: Yalnızca dörtte biri pompaya yansıyacak - Resim: 1

Akaryakıtta birbiri arkasına gelen indirim ve zam haberlerine bir yenisi daha eklendi. Hafta boyu bir inip bir çıkan akaryakıta bu gece yarısı indirim gelecek.

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Akaryakıta bu gece indirim geliyor: Yalnızca dörtte biri pompaya yansıyacak - Resim: 2

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre Benzine 2,10 lira indirim bekleniyor.

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Akaryakıta bu gece indirim geliyor: Yalnızca dörtte biri pompaya yansıyacak - Resim: 3

Ancak 2,10 liralık indirim eşel mobil sebebiyle pompaya 53 kuruş olarak yansıyacak.

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Akaryakıta bu gece indirim geliyor: Yalnızca dörtte biri pompaya yansıyacak - Resim: 4

5 HAZİRAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzinin litresi: 63.45 TL
Motorinin litresi: 66.31 TL
LPG: 31.99 TL

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Akaryakıta bu gece indirim geliyor: Yalnızca dörtte biri pompaya yansıyacak - Resim: 5

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzinin litresi: 63.31 TL
Motorinin litresi: 66.17 TL
LPG: 31.39 TL

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Akaryakıta bu gece indirim geliyor: Yalnızca dörtte biri pompaya yansıyacak - Resim: 6

ANKARA

Benzinin litresi: 64.42 TL
Motorinin litresi: 67.44 TL
LPG: 31.97 TL

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Akaryakıta bu gece indirim geliyor: Yalnızca dörtte biri pompaya yansıyacak - Resim: 7

İZMİR

Benzinin litresi: 64.70 TL
Motorinin litresi: 67.71 TL
LPG: 31.79 TL

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Kaynak: Haber Merkezi
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