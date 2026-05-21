21 Mayıs 2026 Perşembe
Akaryakıta bu gece hatırı sayılır indirim geliyor: Motorin için o saati bekleyin

ABD-İran arasındaki gerilim, Türkiye'deki yüksek dolar kuru ve ekonomik baskı, akaryakıt fiyatlarındaki dengeyi doğrudan değiştiriyor. Akaryakıta bu gece indirim geliyor. İndirim pompaya doğrudan yansıyacak

Yunus Arıkan
Brent Petrol 106 dolar seviyelerinde işlem görürken, akaryakıt fiyatları küresel gelişmelerden doğrudan etkileniyor. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgiye göre Motorine bu gece yarısından itibaren indirim gelecek.

Bu gece yarısından itibaren motorine 2 lira 35 kuruş indirim gelecek. İndirim pompa fiyatlarına doğrudan yansıyacak

21 Mayıs Perşembe güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle:

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 65.03 TL
Motorin: 69.30 TL
LPG: 33.89 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 64.88 TL
Motorin: 69.15 TL
LPG: 33.29 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 66.00 TL
Motorin: 70.41 TL
LPG: 33.87 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 66.28 TL
Motorin: 70.68 TL
LPG: 33.69 TL

Kaynak: Haber Merkezi
