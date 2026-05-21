Brent Petrol 106 dolar seviyelerinde işlem görürken, akaryakıt fiyatları küresel gelişmelerden doğrudan etkileniyor. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgiye göre Motorine bu gece yarısından itibaren indirim gelecek.
Akaryakıta bu gece hatırı sayılır indirim geliyor: Motorin için o saati bekleyin
ABD-İran arasındaki gerilim, Türkiye'deki yüksek dolar kuru ve ekonomik baskı, akaryakıt fiyatlarındaki dengeyi doğrudan değiştiriyor. Akaryakıta bu gece indirim geliyor. İndirim pompaya doğrudan yansıyacakYunus Arıkan
Haberi Paylaş
1 7
Bu gece yarısından itibaren motorine 2 lira 35 kuruş indirim gelecek. İndirim pompa fiyatlarına doğrudan yansıyacak
2 7
21 Mayıs Perşembe güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle:
3 7
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
AVRUPA YAKASI
Benzin: 65.03 TL
Motorin: 69.30 TL
LPG: 33.89 TL
4 7
ANADOLU YAKASI
Benzin: 64.88 TL
Motorin: 69.15 TL
LPG: 33.29 TL
5 7
ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 66.00 TL
Motorin: 70.41 TL
LPG: 33.87 TL
6 7
İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 66.28 TL
Motorin: 70.68 TL
LPG: 33.69 TL
7 7
Kaynak: Haber Merkezi