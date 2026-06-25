Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde, enerji ve perakende sektörünün lider markalarını hedef alan dev bir hukuki süreç başladı. Aralarında BP, Circle K, Marathon Petroleum, 7-Eleven, Walmart ve Albertsons’ın da bulunduğu çok sayıda şirket, yapay zeka tabanlı fiyatlandırma araçları üzerinden gizli bir ittifak kurarak sürücülere fahiş fiyatlar yansıtmakla suçlanıyor.
Akaryakıt zammının gerçek nedeni belli oldu: Dev şirketlere şoke eden dava
ABD'de BP, Walmart ve 7-Eleven gibi dev şirketlere, yapay zeka destekli fiyatlandırma sistemleriyle rekabeti engelleyerek akaryakıt fiyatlarını usulsüz artırdıkları gerekçesiyle toplu dava açıldı.Kaynak: Dış Haberler Servisi
Hukuki mücadelenin merkezinde, fiyat optimizasyon yazılımları üreten Kalibrate firması yer alıyor. İddianameye göre bu şirket, geliştirdiği yapay zeka algoritması vasıtasıyla rakip istasyonların verilerini topladı ve akaryakıt fiyatlarının eş zamanlı olarak yukarı çekilmesini sağladı.
Davacılar, serbest piyasa koşullarını baltalayan bu yapay zeka aracının, Kaliforniyalı tüketicilerin haksız yere yüksek ödemeler yapmasına zemin hazırladığını savunarak mahkemeden tazminat talep ediyor.
Dava dosyasında, şirketlerin bu faaliyetlerinin Kaliforniya'daki mevcut rekabet hukuku kurallarının yanı sıra 2026'nın başında yürürlüğe giren ve algoritmik fiyat sabitleme usullerini engellemeyi amaçlayan yeni eyalet kanununa da tamamen aykırı olduğu aktarıldı.
Eyalet genelinde 1.700'den fazla akaryakıt istasyonunu elinde bulunduran sanıkların yol açtığı mali zarar da tablolara yansıdı. Tespitlere göre, benzin fiyatlarındaki her 1 sentlik yapay artış, eyaletteki araç sahiplerine yıllık bazda yaklaşık 134 milyon dolarlık ek bir maliyet yüklüyor.
Amerikan Otomobil Birliğinin (AAA) paylaştığı veriler, Kaliforniya’nın halihazırda ülkenin en pahalı akaryakıt bölgesi olduğunu ortaya koyuyor:
ABD Genelinde Ortalama Benzin Fiyatı: Galon (3,78 litre) başına 3,92 dolar.
Kaliforniya'daki Ortalama Fiyat: Galon başına 5,56 dolar.
Yapay Zeka Etkisiyle Görülen Tepe Fiyat: Kalibrate programının kullanıldığı belirli bölgelerde galon başına 7 dolara kadar tırmandı.
Yapay zekanın ve makine öğrenimi sistemlerinin fiyatlama politikalarındaki rolü son dönemde tartışılmaya devam ederken, açılan bu toplu dava teknolojik manipülasyon iddialarını yargı gündemine taşımış oldu.