Orta Doğu'da tırmanan savaş, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla Brent Petrol'ü rekor seviyelere taşıdı. Akaryakıta ardı arkası kesilmeyen zamlar gelmesi bekleniyor. Hal böyle olunca, sürücüler nispeten daha çok yakıt tasarruf imkanı sağlayan hibrit araç modellerine yöneliyor.
Akaryakıt zamları patlattı; Hibrit satışları uçtu: Türkiye'de en az yakan modeller hangileri?
Akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş otomobil tercihlerini de değiştirmeye başladı. Yakıt maliyetlerini düşürmek isteyen sürücüler son dönemde hibrit araçlara yönelirken, bu segmentteki satışlar hızlı bir artış gösteriyor. Hem elektrik motoru hem de içten yanmalı motoru bir arada kullanan hibrit otomobiller, özellikle şehir içi kullanımda sunduğu tasarrufla öne çıkıyor.
İşte Türkiye'de satılan ve en az yakan 7 hibrit model ve fiyatı
-Toyota Yaris Hybrid
Yakıt Tüketimi: Yaklaşık 3,8–4,0 lt/100 km
Başlangıç Fiyatı: 1 milyon 990 bin lira
-Toyota Corolla Hybrid –
Yakıt Tüketimi: Yaklaşık 3,9–4,1 lt/100 km
Başlangıç Fiyatı: 1 milyon 770 bin lira
-Toyota C‑HR Hybrid -
Yakıt Tüketimi: Yaklaşık 3,8–4,0 lt/100 km
Başlangıç Fiyatı: 1 milyon 999 bin lira
-Renault Clio E‑Tech Hybrid –
Yakıt Tüketimi: Yaklaşık 4,2–4,4 lt/100 km
Başlangıç Fiyatı: 1 milyon 699 bin lira
Hyundai Kona Hybrid –
Yakıt Tüketimi: Yaklaşık 4,3–4,5 lt/100 km
Başlangıç Fiyatı:2 milyon 310 bin lira
-Kia Niro Hybrid –
Yakıt Tüketimi: Yaklaşık 4,4–4,6 lt/100 km
-Honda Jazz e:HEV –
Yakıt Tüketimi: Yaklaşık 4,5–4,7 lt/100 km
Fiyat: 2 milyon 380 bin lira