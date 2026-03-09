Akaryakıt zamları patlattı; Hibrit satışları uçtu: Türkiye'de en az yakan modeller hangileri?

Akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş otomobil tercihlerini de değiştirmeye başladı. Yakıt maliyetlerini düşürmek isteyen sürücüler son dönemde hibrit araçlara yönelirken, bu segmentteki satışlar hızlı bir artış gösteriyor. Hem elektrik motoru hem de içten yanmalı motoru bir arada kullanan hibrit otomobiller, özellikle şehir içi kullanımda sunduğu tasarrufla öne çıkıyor.