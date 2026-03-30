Bayram tatiliyle artan şehirler arası hareketlilik ve bireysel araç kullanımının etkisiyle akaryakıt talebi hızla yükseldi. Ramazan Bayramı tatili olan 14-22 Mart döneminde toplam akaryakıt satışları 726,4 milyon litre olurken bunun 208,3 milyon litresini benzin, 518,1 milyon litresini motorin oluşturdu.

Toplam akaryakıt satışlarının yüzde 71,3'ünü motorin, yüzde 28,7'sini benzin oluşturdu. Günlük ortalama tüketim benzinde 23,1 milyon litre, motorinde 57,6 milyon litre olarak kaydedildi.

Geçen yıl bayram tatilini kapsayan 10 günlük dönemde toplam satış 750,3 milyon litre olarak kaydedildi. Günlük ortalama benzin satışı 21,3 milyon litre, motorin satışı 53,7 milyon litre seviyesinde gerçekleşti.