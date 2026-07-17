Akaryakıt maliyetleri dev hava yolu şirketini vurdu: Yüzlerce işci işten çıkartılacak

Uçuş kapasitesi azaltılacak

Aer Lingus yalnızca personel sayısını azaltmakla kalmayacak, uçuş kapasitesini de yüzde 6 oranında düşürecek. Bu kapsamda yıl sonuna kadar Dublin çıkışlı sekiz uçuş hattının kapatılması planlanıyor. Las Vegas ve Malta seferleri de iptal edilecek rotalar arasında yer alıyor