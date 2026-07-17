Yeniçağ Gazetesi
17 Temmuz 2026 Cuma
İstanbul 30°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/3
Anasayfa Ekonomi Akaryakıt maliyetleri dev hava yolu şirketini vurdu: Yüzlerce işci işten çıkartılacak

Akaryakıt maliyetleri dev hava yolu şirketini vurdu: Yüzlerce işci işten çıkartılacak

Artan akaryakıt maliyetleri ve zarar eden hatlar nedeniyle yeniden yapılanmaya giden dev hava yolu şirketi, yüzlerce çalışanıyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Kaynak: Diğer
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Akaryakıt maliyetleri dev hava yolu şirketini vurdu: Yüzlerce işci işten çıkartılacak - Resim: 1

Küresel havacılık sektöründe artan maliyet baskısı, şirketleri radikal kararlar almaya zorluyor. İrlanda merkezli hava yolu şirketi Aer Lingus, kapsamlı bir yeniden yapılanma planı kapsamında işten çıkarmalara gideceğini duyurdu.

1 7
Akaryakıt maliyetleri dev hava yolu şirketini vurdu: Yüzlerce işci işten çıkartılacak - Resim: 2

500’e kadar çalışan riskte
Şirketin yaklaşık 6 bin kişilik kadrosunda yapılacak düzenleme kapsamında 500’e kadar pozisyonun risk altında olduğu açıklandı

2 7
Akaryakıt maliyetleri dev hava yolu şirketini vurdu: Yüzlerce işci işten çıkartılacak - Resim: 3

Kesintilerden Dublin merkez ofisinde 90, kabin ekibinde 140 ve pilot kadrosunda 70 kişinin etkilenmesi bekleniyor.

3 7
Akaryakıt maliyetleri dev hava yolu şirketini vurdu: Yüzlerce işci işten çıkartılacak - Resim: 4

Uçuş kapasitesi azaltılacak
Aer Lingus yalnızca personel sayısını azaltmakla kalmayacak, uçuş kapasitesini de yüzde 6 oranında düşürecek. Bu kapsamda yıl sonuna kadar Dublin çıkışlı sekiz uçuş hattının kapatılması planlanıyor. Las Vegas ve Malta seferleri de iptal edilecek rotalar arasında yer alıyor

4 7
Akaryakıt maliyetleri dev hava yolu şirketini vurdu: Yüzlerce işci işten çıkartılacak - Resim: 5

Zarar sonrası karar geldi
Şirketin bu adımı, yılın ilk çeyreğinde açıklanan 87 milyon sterlinlik zarar sonrası geldi. Ayrıca artan yakıt maliyetleri ve küresel gelişmelerin de mali tabloyu olumsuz etkilediği belirtildi.

5 7
Akaryakıt maliyetleri dev hava yolu şirketini vurdu: Yüzlerce işci işten çıkartılacak - Resim: 6

Sektörde işten çıkarma dalgası
Aer Lingus’un kararı, havacılık ve finans sektörlerinde görülen işten çıkarma dalgasının son örneklerinden biri oldu. İngiltere’de iş ilanlarının son yılların en düşük seviyesine gerilediği ve işsizlik oranının yükseldiği de raporlara yansıdı.

6 7
Akaryakıt maliyetleri dev hava yolu şirketini vurdu: Yüzlerce işci işten çıkartılacak - Resim: 7

Şirket yönetimi, çalışan temsilcileriyle yapılacak görüşmelerde işten çıkarmaların etkisini azaltmayı ve daha sürdürülebilir bir yapı kurmayı hedefliyor.

7 7
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro