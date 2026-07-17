Küresel havacılık sektöründe artan maliyet baskısı, şirketleri radikal kararlar almaya zorluyor. İrlanda merkezli hava yolu şirketi Aer Lingus, kapsamlı bir yeniden yapılanma planı kapsamında işten çıkarmalara gideceğini duyurdu.
Akaryakıt maliyetleri dev hava yolu şirketini vurdu: Yüzlerce işci işten çıkartılacak
Artan akaryakıt maliyetleri ve zarar eden hatlar nedeniyle yeniden yapılanmaya giden dev hava yolu şirketi, yüzlerce çalışanıyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor.Kaynak: Diğer
500’e kadar çalışan riskte
Şirketin yaklaşık 6 bin kişilik kadrosunda yapılacak düzenleme kapsamında 500’e kadar pozisyonun risk altında olduğu açıklandı
Kesintilerden Dublin merkez ofisinde 90, kabin ekibinde 140 ve pilot kadrosunda 70 kişinin etkilenmesi bekleniyor.
Uçuş kapasitesi azaltılacak
Aer Lingus yalnızca personel sayısını azaltmakla kalmayacak, uçuş kapasitesini de yüzde 6 oranında düşürecek. Bu kapsamda yıl sonuna kadar Dublin çıkışlı sekiz uçuş hattının kapatılması planlanıyor. Las Vegas ve Malta seferleri de iptal edilecek rotalar arasında yer alıyor
Zarar sonrası karar geldi
Şirketin bu adımı, yılın ilk çeyreğinde açıklanan 87 milyon sterlinlik zarar sonrası geldi. Ayrıca artan yakıt maliyetleri ve küresel gelişmelerin de mali tabloyu olumsuz etkilediği belirtildi.
Sektörde işten çıkarma dalgası
Aer Lingus’un kararı, havacılık ve finans sektörlerinde görülen işten çıkarma dalgasının son örneklerinden biri oldu. İngiltere’de iş ilanlarının son yılların en düşük seviyesine gerilediği ve işsizlik oranının yükseldiği de raporlara yansıdı.
Şirket yönetimi, çalışan temsilcileriyle yapılacak görüşmelerde işten çıkarmaların etkisini azaltmayı ve daha sürdürülebilir bir yapı kurmayı hedefliyor.