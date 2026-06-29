Bilecik / Serhat Kaya/ Yeniçağ
Bilecik'te bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen trafik kazasında, araç yıkama bölümüne girmek isteyen sürücünün direğe çarpması sonucu aynı otomobilde bulunan 4 kişi hafif yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, B.A. idaresindeki 34 PB* 62* plakalı otomobil, akaryakıt istasyonundaki araç yıkama alanına giriş yapmak istediği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, araç yıkama bölümündeki destek direğine çarparak durabildi.
Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 4 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlıkekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.