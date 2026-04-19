Amasya’da bir akaryakıt istasyonu, tabelasına yansıttığı alışılmadık hizmetle görenleri hayrete düşürürken, uzun yol kaptanlarının da gönlünü fethediyor. Akaryakıt fiyatlarının hemen altında yer alan "ücretsiz sıcak duş" yazısı, özellikle kilometrelerce yol kat eden tır ve kamyon şoförleri için Suluova karayolu üzerinde adeta bir vaha niteliği taşıyor.

BEŞ YILDIR SÜREN "VEFA" HİZMETİ

İstasyon sahibi Adnan Öksüz tarafından beş yıl önce hayata geçirilen bu sıra dışı uygulama, ticari kaygıların ötesinde bir dayanışma örneği sergiliyor. Uzun yol şoförlerinin günlerce temizlik imkanı bulamadığını gözlemleyen Öksüz, kapılarının müşteri olsun ya da olmasın herkese açık olduğunu vurguluyor. Üstelik sadece sıcak su değil; havlu ve şampuan gibi temel hijyen malzemeleri de işletme tarafından bedelsiz karşılanıyor.

"DUA ETSİNLER YETER"

Yol yorgunu sürücülere duş sonrası bir de sıcak çay ikram eden Adnan Öksüz, bu gönüllü hizmetin tek karşılığının bir "hayır duası" olduğunu ifade ediyor. Hijyenik bir ortamda dinlenme fırsatı bulan şoförler ise durumdan oldukça memnun. Tabelayı ilk gördüğünde şaşkınlığını gizleyemediğini belirten tır şoförü Mehmet Emin Karaköse, bu noktayı tüm meslektaşlarına tavsiye ettiğini ve her fırsatta burada mola verdiğini dile getiriyor.