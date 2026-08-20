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Kaynak: AA / DHA / İHA

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Karnından bıçaklanan N.K, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, olayın ardından kaçan iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

TARTIŞMA KISA SÜREDE KANLI BİTTİ

Olay, 71 Evler Mahallesi Ertaş Bulvarı'nda bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında N.K. karnından bıçaklanarak ağır yaralandı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından N.K, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

KAÇAN ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Olayın ardından plakasız motosikletle bölgeden uzaklaşan iki şüphelinin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Soruşturma sürerken, olayın çıkış nedeninin belirlenmesi için incelemeler devam ediyor.