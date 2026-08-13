Akaryakıt fiyatlarına dev zam: Tarih verildi

ÖTV SIFIR LİRA OLARAK BELİRLENMİŞTİ

Resmî Gazete’de aktarılan Cumhurbaşkanı Kararı ile motorindeki maktu ÖTV, 13-31 Ağustos döneminde sıfır TL olarak belirlenmişti.

Düzenlemeden sonra sektör kaynakları, motorinde daha önce uygulanan verginin ortadan kalkması sayesinde bir miktar indirimin dahi gündeme gelebileceğini ifade etmişti. Ancak yeni rafineri fiyatlaması bu hesabı değiştirdi.

Uluslararası motorin fiyatlarında ortaya çıkan yeni maliyet artışı, ÖTV indiriminin sağladığı avantajdan daha yüksek oldu. Sonuç olarak ÖTV sıfırlanmasına rağmen motorinin pompa fiyatına 8,89 TL zam geliyor.