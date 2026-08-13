Akaryakıt piyasasında bir gün içinde hesap yeniden değişti. Motorinde ÖTV’nin ağustos ayının kalanında sıfırlanmasının ardından fiyatlarda indirim ihtimali gündeme gelmişti. Fakat uluslararası ürün fiyatlarındaki yükselişin sürmesiyle motorinde beklenen yeni fiyat artışı, vergi indiriminin sağladığı alanı aştı.
Akaryakıt fiyatlarına dev zam: Tarih verildi
Akaryakıtta beklenen yeni fiyatlar belli oldu. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 14 Ağustos Cuma gününden itibaren benzinin litre fiyatına 1,52 TL, motorinin litre fiyatına ise 8,89 TL zam gelecek.Kaynak: Haber Merkezi
Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, 14 Ağustos Cuma gününden geçerli olmak üzere benzine 1,52 TL, motorine ise 8,89 TL zam gerçekleştirilecek. Yükselişler, doğrudan pompa satış fiyatlarına yansıyacak.
Yeni fiyatlamada en dikkat çekici yükseliş motorinde meydana gelecek. Motorinin litre fiyatı cuma gününden itibaren 8,89 TL birden artacak. Benzinin litre fiyatına gelecek artış ise 1,52 TL olacak.
Böylece motorinde bir gün önce ÖTV’nin sıfırlanmasıyla ortaya çıkan indirim beklentisi gerçekleşmeyecek; bunun yerine pompa fiyatlarında sert bir yükseliş görülecek.
ÖTV SIFIR LİRA OLARAK BELİRLENMİŞTİ
Resmî Gazete’de aktarılan Cumhurbaşkanı Kararı ile motorindeki maktu ÖTV, 13-31 Ağustos döneminde sıfır TL olarak belirlenmişti.
Düzenlemeden sonra sektör kaynakları, motorinde daha önce uygulanan verginin ortadan kalkması sayesinde bir miktar indirimin dahi gündeme gelebileceğini ifade etmişti. Ancak yeni rafineri fiyatlaması bu hesabı değiştirdi.
Uluslararası motorin fiyatlarında ortaya çıkan yeni maliyet artışı, ÖTV indiriminin sağladığı avantajdan daha yüksek oldu. Sonuç olarak ÖTV sıfırlanmasına rağmen motorinin pompa fiyatına 8,89 TL zam geliyor.
Vergi indirimi yapılmamış olsaydı uluslararası ürün fiyatlarından kaynaklanan maliyet artışı motorine çok daha güçlü biçimde yansıyacaktı.
Başka bir ifadeyle ÖTV’nin sıfırlanması zammı ortadan kaldırmadı fakat tüketicinin karşılaşacağı artışın bir bölümünü kamu maliyesi üzerinden absorbe etmiş oldu.
Hükümetin temmuz ayında değiştirdiği Eşel Mobil düzenlemesinde de 1 Ağustos-30 Eylül arasında yurt içi rafineri fiyatlarındaki artışların yüzde 25’inin ÖTV indirimiyle karşılanması öngörülüyordu.
ENFLASYONDA BEKLENEN RAHATLAMA OLUŞMADI
Motorinde ÖTV’nin sıfırlanmasının temel gerekçelerinden biri, yüksek akaryakıt maliyetinin tüketici fiyatlarına ve üretim maliyetlerine geçişini sınırlamaktı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de düzenlemeden sonra gerçekleştirdiği açıklamada, jeopolitik gelişmeler nedeniyle motorinde yaşanan fiyat artışının tüketici ve üreticiye yansımasını azaltmayı, enflasyon beklentileri ile fiyatlama davranışları üzerindeki baskıyı sınırlamayı amaçladıklarını belirtmişti.
Ancak motorine cuma günü 8,89 TL’lik artışın doğrudan pompaya yansıyacak olması, ÖTV kararının ardından kısa vadede beklenen fiyat rahatlamasının oluşmadığını gösteriyor.
Bununla birlikte, ÖTV sıfırlanmamış olsaydı fiyat artışının daha yüksek gerçekleşecek olması nedeniyle düzenleme, enflasyona gelebilecek ilave etkinin en azından bir bölümünü frenlemiş olacak.
Akaryakıt sektöründe dün yapılan ilk hesaplamalarda motorinde ÖTV’nin sıfırlanması nedeniyle indirim ihtimali öne çıkmıştı.
Bugün ortaya çıkan yeni fiyatlamayla tablo tersine döndü:
Benzin: +1,52 TL/litre
Motorin: +8,89 TL/litre
Yeni fiyatlar 14 Ağustos Cuma gününden itibaren pompalara yansıyacak.
Motorindeki gelişme, son dönemde uluslararası enerji piyasalarındaki sert hareketlerin Türkiye’deki akaryakıt fiyatları üzerindeki etkisinin vergi indirimiyle bile tamamen karşılanamadığını ortaya çıktı.