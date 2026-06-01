Benzin ve motorine bu gece yarısından itibaren büyük indirim gelecek. Motorinde 7,25 TL, benzine 5,50 TL indirim bekleniyor.
Akaryakıt fiyatlarına dev indirim geliyor: Depoları fullemek için o saati bekleyin
Brent Petrol fiyatları ABD-İran arasındaki ılımlı havanın etkisiyle düşmeye devam ediyordu. Akaryakıtta hem motorin hem de benzine dev indirim geliyor.Aykut Metehan
Ancak eşel mobil sisteminden dolayı 7,25 liralık motorin indiriminin sadece 1,81 lirası pompaya yansıyacak. Benzinde ise indirim 1,38 lira olacak.
1 Haziran güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle:
İstanbul Avrupa Yakası: Benzin: 64.32 TL Motorin: 67.05 TL LPG: 33.89 TL
İstanbul Anadolu Yakası: Benzin: 64.18 TL Motorin: 66.91 TL LPG:33.29 TL
ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI Benzin: 65.29 TL Motorin: 68.16 TL LPG: 33.87 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI Benzin: 65.57 TL Motorin: 68.43 TL LPG: 33.69 TL
Kaynak: Haber Merkezi