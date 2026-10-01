Akaryakıtta zam dalgası sürüyor. Otogaz fiyatlarına yönelik ikinci zam haberi geldi. Otogazın litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 4,63 TL zam gerçekleştirildi.
Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha: Bu geceden itibaren uygulanacak (1 Ekim 2026)
Otogaz fiyatlarına bir zam daha geldi. Otogazın litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 4,63 TL zam yapıldı.Kaynak: Haber Merkezi
Böylece otogaz fiyatı 24 saatte peş peşe ikinci kez zamlandı.
ZAM GECE YARISINDAN İTİBAREN GEÇERLİ
Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığına göre, yeni fiyat artışı gece yarısından itibaren faaliyete koyulacak. Otogaz kullanan araç sahiplerinin ödeyeceği litre fiyatı, gerçekleşen 4,63 TL'lik zamla beraber artmış olacak. Söz konusu yükseliş otogaz fiyatlarına getirilen ikinci zam olarak kayıtlara geçti.
Otogazdaki yeni fiyat düzenlemesinin bu gece yarısından itibaren pompaya yansıtılacağı ifade edildi. Böylece akaryakıt istasyonlarında otogaz için uygulanacak fiyatlar, yapılan ikinci zam sonrasında değişiklik gösterecek.
24 SAATTE İKİ AYRI ZAM: KÜMÜLATİF ARTIŞ 6,08 TL'Yİ BULDU
Otogaz fiyatlarındaki olağanüstü tırmanış iki ayrı maliyet kaleminin üst üste binmesiyle gerçekleşti. 1 Ekim itibarıyla litre başına 1,45 TL zam gerçekleştirildi.
Daha sonra bu gece yarısından (2 Ekim 00.00) itibaren geçerli olmak üzere 4 lira 63 kuruşluk ilave bir zam kararı alındı.
Her iki artışın birleşmesiyle beraber LPG otogazin litre fiyatı 24 saatlik zaman dilimi içinde kümülatif olarak net 6 lira 8 kuruş artmış oldu.