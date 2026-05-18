Akaryakıt fiyatları uçacak: Petrol pandemisi geliyor

ÜRETİM TÜKETİMİ KARŞILAMIYOR

Uluslararası Enerji Ajansı, mart ile haziran ayları arasında küresel petrol tüketiminin üretimin yaklaşık 6 milyon varil üzerinde seyredeceğini tahmin ediyor. Bazı analistlere göre açık günlük 8 milyon ila 9 milyon varile yaklaşabilir.

Bu açığı kapatmak için tüccarlar karada ve denizde tutulan petrol stoklarını kullanırken, hükümetler de stratejik rezervlerini piyasaya sürme taahhüdünde bulundu.

Sisteme günlük 2 milyon varilden fazla acil ham petrol stratejik rezervlerden giriyor. Ancak bu rezerv salımlarının birçoğunun temmuz ayında sona ermesi planlanıyor.