Döviz piyasasında ve petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeyi sürdürüyor. Bu noktada perşembe gününden itibaren akaryakıt fiyatlarında zam gündeme geleceği konuşuluyor.

'1,55 TL BENZİNE ZAM'

Gazeteci Olcay Aydilek’in X hesabı üzerinden paylaştığı bilgiye göre; uluslararası fiyatlarda belirgin bir gerileme yaşanmaması halinde benzine perşembe gününden geçerli olmak üzere 1,55 TL zam yapılması öngörülüyor.

Piyasalar, küresel enerji fiyatlarını ve döviz kurundaki seyri yakından takip ediyor.

GÜNCEL AKARYAKITTA TABELA

10 Şubat 2026 Salı itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin ve LPG fiyatları şu şekilde;

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 55.47 TL

Motorin litre fiyatı: 57.74 TL

LPG litre fiyatı: 30.09 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 55.30 TL

Motorin litre fiyatı: 57.57 TL

LPG litre fiyatı: 29.49 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 56.39 TL

Motorin litre fiyatı: 58.86 TL

LPG litre fiyatı: 29.97 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 56.68 TL

Motorin litre fiyatı: 59.13 TL

LPG litre fiyatı: 29.89 TL