Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Akaryakıt devlerine dava şoku: Benzin fiyatlarına zammı yapay zekayla mı yaptılar?

Akaryakıt devlerine dava şoku: Benzin fiyatlarına zammı yapay zekayla mı yaptılar?

ABD’de bazı akaryakıt şirketlerine açılan dava ortalığı karıştırdı. Buna göre aralarında BP’nin de olduğu dev şirketlerin yapay zeka desteği ile benzin fiyatlarına zam yaptığı iddia edildi. Şirketlerin kullandığı sistemin rakip analizi yaparak fiyatları kalibre ettiği öğrenildi.

Kaynak: Diğer
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Akaryakıt devlerine dava şoku: Benzin fiyatlarına zammı yapay zekayla mı yaptılar? - Resim: 1

ABD’de açılan toplu dava, bazı büyük akaryakıt şirketlerinin ve perakende zincirlerinin yapay zeka destekli fiyatlandırma araçlarını kullanarak rekabeti azalttığını ve sürücülerin daha yüksek yakıt fiyatları ödemesine neden olduğunu öne sürüyor. Davada, bazı bölgelerde benzin fiyatlarının bu yöntemlerle galon (3,78 litre) başına 30 sente kadar artırıldığı iddia ediliyor.

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Akaryakıt devlerine dava şoku: Benzin fiyatlarına zammı yapay zekayla mı yaptılar? - Resim: 2

Reuters'ın aktardığı bilgilere göre Kaliforniya'da açılan toplu dava kapsamında BP, Circle K, Marathon Petroleum, 7-Eleven, Walmart ve Albertsons gibi büyük şirketler sanık olarak gösterildi. Davacılar, söz konusu şirketlerin Kaliforniya'nın temel rekabet yasalarını ihlal ettiğini savunuyor.

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Akaryakıt devlerine dava şoku: Benzin fiyatlarına zammı yapay zekayla mı yaptılar? - Resim: 3

Dava dosyasında ayrıca şirketlerin faaliyetlerinin, 2026 yılının başında yürürlüğe giren ve algoritmik fiyat sabitleme uygulamalarını hedef alan bir eyalet yasasına da aykırı olduğu öne sürülüyor.

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Akaryakıt devlerine dava şoku: Benzin fiyatlarına zammı yapay zekayla mı yaptılar? - Resim: 4

Davanın merkezinde, fiyatlandırma teknolojileri geliştiren Kalibrate şirketi bulunuyor. Şirketin yapay zeka destekli fiyat optimizasyon araçlarının, rakip akaryakıt istasyonlarından elde edilen verileri kullanarak fiyatların koordineli şekilde yükseltilmesine yardımcı olduğu iddia ediliyor.

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Akaryakıt devlerine dava şoku: Benzin fiyatlarına zammı yapay zekayla mı yaptılar? - Resim: 5

Kalibrate da dava kapsamında sanıklar arasında yer alıyor. Davacılar, şirketin teknolojisinin rekabeti teşvik etmek yerine fiyatların yükselmesine katkı sağladığını ve Kaliforniyalı sürücülerin gereğinden fazla ödeme yapmasına yol açtığını öne sürüyor. Bu nedenle mahkemeden, sürücüler adına tazminat talep ediliyor.

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Akaryakıt devlerine dava şoku: Benzin fiyatlarına zammı yapay zekayla mı yaptılar? - Resim: 6

Amerikan Otomobil Birliği'nin (AAA) verilerine göre Kaliforniya, ABD'deki en yüksek akaryakıt fiyatlarına sahip eyalet konumunda. Eyalette benzinin ortalama fiyatı galon başına 5,56 dolar seviyesinde bulunurken ülke genelindeki ortalama fiyat 3,92 dolar olarak ölçülüyor. Dava dilekçesinde, Kalibrate'ın kullandığı araçlar nedeniyle bazı bölgelerde fiyatların galon başına 7 dolara kadar çıktığı da öne sürülüyor.

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Akaryakıt devlerine dava şoku: Benzin fiyatlarına zammı yapay zekayla mı yaptılar? - Resim: 7

Mahkeme kayıtlarına göre davada adı geçen şirketler Kaliforniya genelinde 1.700'den fazla akaryakıt istasyonu işletiyor. Davacılar, benzin fiyatına eklenen her 1 sentlik artışın, eyaletteki sürücülere yıllık yaklaşık 134 milyon dolar ek maliyet yüklediğini belirtiyor.

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Akaryakıt devlerine dava şoku: Benzin fiyatlarına zammı yapay zekayla mı yaptılar? - Resim: 8

Yapay zekanın fiyat belirleme süreçlerinde kullanılması son yıllarda giderek daha fazla tartışma yaratıyor. Mart ayında Walmart'ın otomatik indirim sistemleri ve makine öğrenimi tabanlı talep tahmini teknolojileri için ABD'de iki patent aldığı ortaya çıkmıştı.

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