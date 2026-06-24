Akaryakıt devlerine dava şoku: Benzin fiyatlarına zammı yapay zekayla mı yaptılar?

ABD’de açılan toplu dava, bazı büyük akaryakıt şirketlerinin ve perakende zincirlerinin yapay zeka destekli fiyatlandırma araçlarını kullanarak rekabeti azalttığını ve sürücülerin daha yüksek yakıt fiyatları ödemesine neden olduğunu öne sürüyor. Davada, bazı bölgelerde benzin fiyatlarının bu yöntemlerle galon (3,78 litre) başına 30 sente kadar artırıldığı iddia ediliyor.