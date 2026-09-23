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Kaynak: AA

Fransa'da hükümet, Orta Doğu'daki gerilimin enerji tedarik zincirlerinde yol açtığı sıkıntılar nedeniyle yükselen akaryakıt fiyatları karşısında araba kullanıcılarına sağlanan yardımların kapsamını genişletme kararı aldı.

100 EUROLUK DESTEK 5,5 MİLYON KİŞİYE ULAŞACAK

Yerel basında yer alan haberlere göre, Fransa Maliye Bakanlığı işe arabayla giden ve daha önce yaklaşık 3 milyon kişi için sağlanan 100 euroluk akaryakıt yardımını 5,5 milyon kişiyi kapsayacak şekilde genişletti.

İşe arabayla giden düşük gelir grubunu hedefleyen yardım programında gerekli koşullar da esnetildi.

Yardımdan yararlanmak için tek kişi için 1508 avro olan gelir eşiği 2 bin 35 avroya, çiftler için 4 bin 70 avro olan gelir eşiği ise 6 bin 104 euroya çıkarıldı.

İŞE GİDİŞ MESAFESİ İÇİN DE ŞART ARANIYOR

Otomobil kullanıcılarına yönelik yardımlardan faydalanmak için gelir düzeyinin yanı sıra ev ile iş yeri arasındaki mesafenin en az 15 kilometre olması veya işe gitmek için yıllık en az 8 bin kilometre yol yapılıyor olması gerekiyor.

Hükümetin akaryakıt fiyatlarından en fazla etkilenen balıkçılık ve tarım başta olmak üzere bazı sektörlere yönelik yardımlarının da 31 Aralık'a kadar uzatılmasına karar verildi.

HÜKÜMET YENİ ÇÖZÜM ARAYIŞINDA

ABD ve İran arasındaki gerilim nedeniyle stratejik enerji güzergahlarından Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinin sekteye uğraması, enerji piyasalarında krize yol açmış ve akaryakıt fiyatlarında artış yaşanmıştı.

Fransız hükümeti, krizin baş gösterdiği marttan bu yana bazı sektörler için akaryakıt yardımlarını devreye alırken, yardımları yetersiz bulan Fransız iş grupları yer yer eylemlerini sürdürüyor.

Kamu borcuyla zor durumda olan ve bütçe görüşmelerinin siyasi krizlere yol açtığı ülkede hükümet, artan kamu giderleri ve düşen akaryakıt geliri karşısında yeni çözüm arayışları yürütüyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği'nden akaryakıt kalitesine ilişkin standartların düşürülmesi dahil bazı sektörel düzenlemelerin esnetilmesini talep ediyor.