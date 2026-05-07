Akaryakıt alacaklar o tarihi bekleyin: 5 lira 30 kuruş indiirm gelecek

ABD-İran hattındaki müzakere girişimleri hafta içerisinde 120 dolar seviyesini aşan Brent Petrolde yaşanan sert düşüş, akaryakıt fiyatlarında hatırı sayılır bir indirim anlamına gelecek.

Akaryakıt zamlarının kulis habercisi Olcay Aydilek, Motorine 5 lira 30 kuruşluk indirim geleceğini açıkladı ve "Acil değilse o tarihi bekelyin" dedi.

Brent Petrol varil fiyatı hafta içerisinde 120 dolar seviyelerini test etmişti. ABD-İran arasındaki olumlu gelişmeler, Brent Petrol fiyatını 98 dolara geriletti. Olcay Aydilek, motorinde cumartesi günü 5 lira 30 kuruşluk bir indirim olacağını açıkladı.

Olcay Aydilek'in açıklaması şöyle: Motorin alacaklar (tabii acil değilse) cumartesiyi bekleyin! Sektör kaynakları, uluslararası fiyatlarda sert bir yükseliş yaşanmazsa cumartesi gününden geçerli motorine 5,30 TL dolayında indirim beklendiğini söyledi.

Güncel Akaryakıt Fiyatları ise şöyle:

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 64.47 TL
Motorin: 71.77 TL
LPG: 33.89 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 64.33 TL
Motorin: 71.63 TL
LPG: 33.29 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 65.44 TL
Motorin: 72.89 TL
LPG: 33.87 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 65.72 TL
Motorin: 73.16 TL
LPG: 33.69 TL

Kaynak: Haber Merkezi
