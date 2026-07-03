Şube Başkanı A. İlhan Gülek'in imzasıyla CİMER üzerinden iletilen başvuruda, müzenin hangi gerekçeyle uzun süredir kapalı tutulduğu, bu süreçle ilgili kamuoyuna neden resmi bir açıklama yapılmadığı ve binada herhangi bir restorasyon veya yenileme çalışmasının yürütülüp yürütülmediği sorularına yanıt istendi.

Başvuruda ayrıca, müzenin içindeki eser ve materyallerin taşındığı ya da binanın boşaltıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığı ile müzenin yeniden ziyarete açılmasına ilişkin planlanan takvimin de kamuoyuyla paylaşılması talep edildi.

ADD Beşiktaş Şubesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan gelecek resmi cevabın ardından süreci yakından izlemeyi sürdüreceğini açıkladı.