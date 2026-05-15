Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Balıkesir'de geçtiğimiz ay bir araştırma görevlisinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı olayıyla ilgili yürütülen yargılama süreci, hukuk tarihine geçecek bir hızla sonuçlandı.

Olayın meydana geldiği 17 Nisan 2026 tarihinden, kararın açıklandığı 13 Mayıs 2026 tarihine kadar geçen sadece 26 günlük sürede hem soruşturma hem de kovuşturma aşamaları tamamlanarak adalet yerini buldu. İki sanığa mahkemece müebbet hapis cezası verildi.



17 Nisan 2026 günü Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde görevli araştırma görevlisi Semih Kaçmaz, bir yemek işletmesinde bulunduğu sırada motosikletli iki şahsın silahlı saldırısına uğramıştı. Kurukafa maskeli saldırganların çevreye rastgele ateş açması sonucu ağır yaralanan Semih Kaçmaz, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma, titiz ve hızlı bir çalışma neticesinde olaydan sadece bir hafta sonra, 24 Nisan 2026 tarihinde tamamlanarak iddianameye dönüştürüldü.

Balıkesir 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen dosya ile yargılama süreci vakit kaybedilmeksizin başlatıldı.

Balıkesir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşması 13 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirildi. Mahkeme heyeti, sanıklar T.K. ve A.S. hakkında maktul Semih Kaçmaz'a yönelik "Kasten Öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezasına hükmetti.

Ayrıca sanıklar, olay yerinde bulunan işletme sahibi M.G.'ye yönelik eylemleri nedeniyle de "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan 12'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu karar, Türk yargı sisteminde soruşturma ve kovuşturma aşamalarının toplamda bir aydan kısa bir sürede tamamlanması açısından bir örnek teşkil ediyor.