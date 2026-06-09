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Ordu / Hanife Akça-Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu Üniversitesi ile SLN Tekstil ve Moda Sanayi Ticaret A.Ş. arasında üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek ve bilimsel bilgi birikiminin sanayiye aktarımını desteklemek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. Rektörlük makamında gerçekleştirilen törende protokol, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş ile SLN Tekstil ve Moda Sanayi Ticaret A.Ş. Karadeniz Fabrika Müdürü Hamide Açıkgöz tarafından imzalandı.

AKADEMİK BİLGİ ÜRETİMLE BULUŞACAK

İmzalanan protokol ile akademik bilgi ve sanayi deneyiminin bir araya getirilerek yenilikçi çalışmaların hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Ortak projeler yoluyla katma değer üretilmesi ve üniversite-sanayi etkileşiminin sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasının amaçlandığı iş birliği kapsamında çok sayıda ortak faaliyet yürütülecek.

ÖĞRENCİLER VE AKADEMİSYENLER İÇİN YENİ FIRSATLAR

Protokol çerçevesinde ortak araştırma projeleri, akademik makale ve bildiri çalışmaları, akademik danışmanlık faaliyetleri ve lisansüstü tez çalışmaları gerçekleştirilecek. Bunun yanı sıra öğrencilere yönelik staj imkanları, bitirme projeleri, seminerler, konferanslar ve tanıtım etkinlikleri de düzenlenecek.

BİLİMDEN ÜRETİME GÜÇLÜ KÖPRÜ

Ordu Üniversitesi ile SLN Tekstil arasında kurulan iş birliği sayesinde üniversitede üretilen bilimsel bilgi ve akademik birikimin sanayiye aktarılması, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve bölgesel kalkınmaya katkı sunulması hedefleniyor. İmzalanan protokol, üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendirilirken, taraflar ortak projelerle katma değer üreten çalışmalara imza atmayı amaçlıyor.