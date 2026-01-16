Okullarda uygulanan ara tatil dönemi, öğrencilerin ruh sağlığı ve bilişsel fonksiyonlarının korunması açısından kritik bir eşik olarak değerlendirildi.

Akademik yılın ortasında verilen bu molanın, çocukların üzerindeki performans baskısını hafiflettiği ve uzun vadeli öğrenme kapasitesini artırdığı gözlemlendi.

NÖROLOJİK DİNLENME VE "DEFAULT MODE NETWORK"

Harvard Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden Dr. Mary Helen Immordino-Yang, beyindeki "Varsayılan Mod Ağı" (Default Mode Network) üzerine yaptığı çalışmalarda, zihnin dış uyaranlardan uzaklaştığı anlarda içsel bir yapılanma sürecine girdiğini belirtti.

Immordino-Yang, bu dönemlerin çocukların kimlik gelişimi ve ahlaki muhakeme yetenekleri için temel teşkil ettiğini ifade etti.

Akademisyen, sürekli dış odaklı öğrenmeye maruz kalan çocukların "içsel yansıma" kapasitelerinin zayıflayabileceği uyarısında bulundu.

KRONİK STRES VE KORTİZOL DENGESİ

Stanford Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren nörobiyolog Dr. Robert Sapolsky, uzun süreli akademik stresin çocuklarda kortizol seviyelerini yükselterek hipokampus bölgesine zarar verebileceğine dikkat çekti.

Sapolsky, ara tatil gibi yapılandırılmamış zaman dilimlerinin, vücudu "savaş ya da kaç" modundan çıkararak onarım evresine geçirdiğini vurguladı.

Uzman, dinlenmiş bir sinir sisteminin okula dönüşte çok daha yüksek bir odaklanma becerisi sergilediğini dile getirdi.

SOSYAL DUYGUSAL ÖĞRENME (SEL) VERİLERİ

İngiliz eğitim psikoloğu Dr. Sandi Mann ise "sıkılmanın" ve boş zamanın önemine değinerek, ara tatillerin çocukları dijital ve akademik gürültüden uzaklaştırdığını aktardı.

Dr. Mann, yapılandırılmamış oyun zamanlarının çocukların problem çözme yeteneklerini geliştirdiğini ve bu molaların birer "zihinsel detoks" işlevi gördüğünü kaydetti.