Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalarda öğretim elemanlarının yaş haddine ilişkin yeni bir düzenleme üzerinde çalışıldığını belirtmişti. Bu açıklamanın ardından hazırlanan kanun teklifi, akademide yaş sınırına ilişkin mevcut uygulamayı değiştirmeyi hedefliyor.

ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ İÇİN YAŞ SINIRI 67’YE ÇIKACAK

Meclis’e sunulan teklife göre, halen 65 yaşında re’sen emekli edilen öğretim görevlileri de öğretim üyeleri gibi 67 yaş haddine tabi olacak. Ayrıca, öğretim görevlilerinin de sözleşmeli olarak 75 yaşına kadar çalışabilmesinin önü açılacak.

“AKADEMİK KADROLAR ARASINDA EŞİTSİZLİK VAR”

Teklifin gerekçesinde, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda öğretim üyeleri ile öğretim görevlileri arasında yaş haddi bakımından farklı uygulamaların ciddi bir eşitsizlik yarattığı vurgulandı. Özellikle meslek yüksekokulları ve yabancı dil hazırlık birimlerinde görev yapan öğretim görevlilerinin, yüksek tecrübe gerektiren dersleri yürüttüğüne dikkat çekildi.

Gerekçede, öğretim üyeleri için emeklilik yaşının 67’ye çıkarıldığı ve sözleşme yoluyla 75 yaşına kadar çalışabilme imkânı tanındığı hatırlatılarak, öğretim görevlilerinin bu düzenlemenin dışında bırakılmasının akademik adaleti zedelediği ifade edildi.

75 YAŞINA KADAR SÖZLEŞMELİ ÇALIŞMA İMKÂNI

Teklifte, 2547 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesinde yapılacak değişiklikle öğretim görevlilerinin de 67 yaş haddine dahil edilmesi öngörülüyor. Ayrıca geçici maddeye eklenecek düzenlemeyle, öğretim görevlilerinin de öğretim üyeleri gibi üniversitelerle yapılacak sözleşmelerle 75 yaşına kadar görev yapabilmesine olanak sağlanacak.

TEKLİF KOMİSYONA SEVK EDİLDİ

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı tarafından verilen kanun teklifi, TBMM’de ilgili komisyona sevk edildi.