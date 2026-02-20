Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kariyer Merkezi koordinasyonunda düzenlenen “Akademi–Lise Buluşmaları” programı kapsamında, Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi öğrencileri ile akademisyenler bir araya geldi.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı’nın katıldığı etkinlikte konuşmacı olarak yer alan Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serdar Güngör, Tıp Fakültesi eğitim altyapısı, uygulama imkânları, akademik kadrosu ve öğrencilerine sunduğu klinik deneyim olanakları hakkında bilgi verdi. Fakültenin vizyonu, araştırma faaliyetleri ve sağlık alanındaki hedefleri öğrencilerle paylaşılırken, tıp eğitimi süreci ve kariyer planlaması hakkında önemli değerlendirmelerde bulunuldu.

Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, yaptığı konuşmada üniversite–lise iş birliğinin önemine dikkat çekerek, gençlerin kariyer planlamasında doğru ve güvenilir bilgiye erken yaşta ulaşmasının büyük önem taşıdığını ifade etti. Akademisyenlerin bilgi ve tecrübelerini lise öğrencileriyle paylaşmasının, bilinçli tercih süreçlerine katkı sağladığını vurguladı.

Soru-cevap bölümüyle interaktif şekilde ilerleyen programda öğrenciler, tıp eğitimi, akademik kariyer süreci ve sağlık alanındaki gelişmeler hakkında merak ettikleri soruları yöneltme fırsatı buldu. Akademi–Lise Buluşmaları programı, öğrencilerin gelecek hedeflerini şekillendirmelerine katkı sunan verimli bir etkinlik olarak tamamlandı.