

Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Celal Akaç, Karagöz Meydanı Projesi için 1 milyar TL kredi talebinde bulunan Büyükşehir Belediyesi’nin borç yükünün, artık yönetilebilir olmaktan çıktığını söyledi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Cüneyit Zorlu da, mevcut haliyle projede meydan kalmadığını savunarak Karagöz Meydanı Projesi için kullanılacak 1 milyar TL’lik kredinin kamulaştırma işlemlerinde kullanılması ve söz konusu alanın tamamının park olarak kalması gerektiğini ifade etti.



Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi Mart ayı toplantılarının son oturumu, Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç yönetiminde gerçekleştirildi. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya’nın da katıldığı toplantıda, Karagöz Meydanı’nda yapılması planlanan projenin yapımı ve kamulaştırma işlemleri için 1 milyar TL kredi kullanılması ile ilgili madde görüşüldü. Ortahisar Belediye Başkan Yardımcıları Celal Akaç ve Cüneyit Zorlu, yaptıkları konuşmalarda Karagöz Meydanı Projesi ile ilgili görüş ve endişelerini dile getirdi, söz konusu alanın tamamının park olarak kalmasının kent için taşıdığı öneme vurgu yaptı.

AKAÇ: “KARAGÖZ MEYDANI, KENT MEYDANI HÜVİYETİNİ KAYBEDEREK BİR TİCARİ ALANA DÖNÜŞTÜ”



Karagöz Meydanı Projesi için 1 milyar TL kredi talebinde bulunan Büyükşehir Belediyesi’nin borç yükünün artık yönetilebilir olmaktan çıktığını vurgulayan Akaç, Karagöz Meydanı’nın kent meydanı hüviyetini kaybettiğine ve bir ticari alana dönüştüğüne dikkat çekti. Akaç, “Son dönemde Büyükşehir Belediyemizin birtakım yatırımları öne almak üzere borçlanmaya yönelik önemli bir yükü oluştuğunu düşünüyoruz. Dış krediler de tanımlandığında belediyemizin neredeyse 20 milyarı bulan bir borç yükü oluşacak. Bu borcun da bir kısmının anaparasının geriye ödemesiz planlanıp, sadece faizlerin ödeneceği süreçlerin işletildiğini biliyoruz. Bu borç yükü bizim tanımlamamıza göre ödenebilir ya da yönetilebilir olmaktan çıkmıştır. Bunun yanında Karagöz Meydanı’yla ilgili ilk başta tasarlanan, önümüze getirilen plandan sıyrılarak daha çok ticari gayeye dayalı yeni bir planlamanın yapıldığını görüyoruz. Bu alan bir kent meydanı hüviyetini kaybedip, bir ticari alan hüviyetine dönüşmüş durumdadır” diyerek borç talebine ret oyu vereceklerini söyledi.

ZORLU: “1 MİLYAR TL’LİK KREDİYİ KARAGÖZ MEYDANI PROJESİ’NİN KAMULAŞTIRMASI İÇİN KULLANALIM VE BU ALANIN PARK OLARAK KALMASINI SAĞLAYALIM”



Projede mevcut haliyle meydan kalmadığının altını çizen Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Cüneyit Zorlu, 1 milyar TL’lik kredinin tamamının kamulaştırma işlemlerinde kullanılması ve söz konusu alanın park olarak kalması gerektiğini savunarak şöyle konuştu: “İki dönem önceki Büyükşehir Belediye Başkanımız, bu bölgeyle ilgili yaptığı açıklamalarda, ‘İkinci bir meydanın Trabzon’a kazandırılacağını, Atatürk Alanı’ndan sonra burada büyük bir meydan yapılacağını ve şehrin nefes alacağı bir ortam olacağını’ söylemişti. Birkaç ay önce de bu konuyu burada tartışmış ve ret oyu vermiştik. Biz buradaki meydanın yapılmasına asla karşı değiliz. Bunun için 1 Milyar TL kredi çekeceğinizi belirtiyorsunuz, çektiğiniz kredilere de alıştık, bunun da peşinde değiliz. Ancak bu kredi, sadece kamulaştırma için kullanılmalı ve burası bir meydan olarak kalmalı. Otopark ihtiyacını karşılamak için kot altında yapılacak otoparka da bu şehrin ihtiyacı vardır. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak tekrar tekrar dile getiriyor, bu şehir adına sizden rica ediyoruz, burada bir hata yapmayalım. Burada alacağımız karar, şehir için çok önemlidir. Buradaki mülklerden gelecek olan gelirleri, başka bir yerde satış yaparak karşılayalım, biz de karşı çıkmayalım ve bu alanı, bu şehre bir park olarak kazandıralım. Şehir adına sizden rica ediyoruz. Çünkü projede meydan kalmadı, 1200 metrekare bir alan kalıyor. Alt katları da kafelere vereceksiniz, işlenen planda belli. Geriye alan diye bir şey kalmıyor, sadece ticari alanlar kalıyor. Amacınız buradaki ticari alanların satışından gelir elde etmek. Bunu bu şehre yaşatmayalım.”



Zorlu, ayrıca çalışma kapsamında kamulaştırılacak alanlar hakkında bilgi istedi. Görüşmelerin ardından yapılan oylamada, CHP grubunun ret oyu verdiği madde, oy çokluğuyla kabul edildi.