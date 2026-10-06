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Kaynak: Haber Merkezi

GENAR Araştırma Başkanı ve yazar İhsan Aktaş, sosyal medya platformu X ( eski adıylaTwitter) üzerinden son yıllarda fon kaynaklı kazanç elde eden çevrelere sert tepki gösterdi. Sürecin sadece bir yolsuzluk olarak değerlendirilemeyeceğini belirten Aktaş, kamuoyuna ve yargıya çağrıda bulundu.

Aktaş, fon geliri elde eden grupların şeffaf bir şekilde ifşa edilmesini ve takibe alınmasını talep ederek şu ifadeleri kullandı:

"Son bir kaç yıldır fondan kazanan şirketlerin, memurların ve siyasilerin listesi çıkarılmalı. Bu liste toplumsal ve hukuki baskıyla takip edilmeli."

"SADECE YOLSUZLUK YAPMADILAR, MİLLETE İHANET ETTİLER!"

Açıklamasında geçmişteki emsal kararlara ve iade süreçlerine dikkat çeken İhsan Aktaş, usulsüz veya haksız kazanılan tüm gelirlerin geri alınması gerektiğini vurguladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü (FBSK) örneğini hatırlatarak kararlılık mesajı veren Aktaş, paylaşımını şu sert cümlelerle tamamladı:

"FBSK nasıl aldığını iade ettiyse, herkesin burnundan fitil fitil sökülüp milletin hakkı alınmalı. Bu adamlar sadece yolsuzluk yapmadı. Bu millete ihanet ettiler."