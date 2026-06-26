Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem AK Parti'ye transferler sonrası Meclis'te sandalye dağılımı değişti: CHP 136'ya düştü

AK Parti'ye transferler sonrası Meclis'te sandalye dağılımı değişti: CHP 136'ya düştü

TBMM'de bu ay AK Parti'ye 2 milletvekilinin katılması, CHP'den ise 2 milletvekilinin istifa etmesi sonucu sandalye dağılımı değişti.

Kaynak: AA
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AK Parti'ye transferler sonrası Meclis'te sandalye dağılımı değişti: CHP 136'ya düştü - Resim: 1

İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz ile CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'in AK Parti'ye katılmasıyla AK Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 277'ye yükseldi.

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AK Parti'ye transferler sonrası Meclis'te sandalye dağılımı değişti: CHP 136'ya düştü - Resim: 2

Diğer taraftan geçen hafta İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'in, bu hafta ise Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın CHP'den istifa etmesiyle CHP'nin TBMM'deki sandalye sayısı 136'ya düştü.

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AK Parti'ye transferler sonrası Meclis'te sandalye dağılımı değişti: CHP 136'ya düştü - Resim: 3

Söz konusu gelişmeler nedeniyle Meclis'te sandalye dağılımı değişirken, bağımsız milletvekili sayısı 10 oldu.

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AK Parti'ye transferler sonrası Meclis'te sandalye dağılımı değişti: CHP 136'ya düştü - Resim: 4

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez ile DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatı, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atanan AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum ile seçim bölgelerinden belediye başkanı seçilen CHP milletvekilleri Burcu Köksal, Abdurrahman Tutdere, Hasan Baltacı ve Ahmet Önal'ın istifaları nedeniyle TBMM'de toplam milletvekili sayısı 600'den 592'ye inmişti.

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AK Parti'ye transferler sonrası Meclis'te sandalye dağılımı değişti: CHP 136'ya düştü - Resim: 5

TBMM'de partilere göre yeni sandalye dağılımı şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi: 277

Cumhuriyet Halk Partisi: 136

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: 56

Milliyetçi Hareket Partisi: 46

İYİ Parti: 29

Yeni Yol Partisi: 20

Bağımsız: 10

Yeniden Refah Partisi: 4

Hür Dava Partisi: 4

Türkiye İşçi Partisi: 3

Demokratik Bölgeler Partisi: 2

Emek Partisi: 2

Saadet Partisi: 1

Demokratik Sol Parti: 1

Demokrat Parti: 1

Toplam: 592

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