Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik peş peşe soruşturma izni verilmesi muhalefette yeni bir gözaltı kararı endişesi yaratırken, Ak Parti'ye tepki 'eski dost'tan geldi.

AK PARTİ'Lİ BİRİNCİ UYARDI: MUHALEFETİN OYU YÜZDE 55'E ÇIKAR

Ak Parti eski MKYK üyesi Mücahit Birinci, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'ye 'mutlak butlan' kararı çıkması ya da Mansur Yavaş'ın gözaltına alınması halinde Ak Parti'nin siyaseten telafisi olmayan bedeller ödeyeceğine dikkat çekti.

Mansur Yavaş gözaltına alınırsa, oy oranı Ekrem İmamoğlu lehine %5+ artar; CHP %40'ın çok rahat üstüne çıkar (tek başına).… — Mücahit Birinci (@birincimucahit) April 22, 2026

Birinci, her iki senaryoda da CHP'nin ve diğer muhalefet partilerinin oylarının hızla yükselişe geçeceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Mansur Yavaş aday olursa çok ciddi zorlar.

Ali Babacan çatı aday olursa çok ciddi zorlar.

Mansur Yavaş gözaltına alınırsa, oy oranı Ekrem İmamoğlu lehine %5+ artar; CHP %40’ın çok rahat üstüne çıkar (tek başına).

Butlan gelirse, CHP’de ne olursa olsun, seçim 2028’de alınsa bile, muhalefet %50–55 bandına çıkar.

Finalde, zaman gençten yana olduğu için iktidar en az 20 yıl sağdan merkez sağa ve sola kayar. Bu kayış %60 ile başlar, 4. seçimde yine %30–35’lere çekilir. Yani aşağı yukarı 20 sene sonra…

Peki bunu görmemek mümkün mü?

Ya da 'Bunu sen tahmin ediyorsun, onlar görmüyor mu?' demek doğru mu?

İşte bu varsayım, tarihte büyük devletlerin ve iktidarların yıkımına sebep olmuştur.

İnsan göremeyebilir, anlayamayabilir, görülüp söylenmeyebilir...

Hepimiz insanız; yalnız Allah hatalardan münezzehtir.

Bazen birilerinin işi bitti denirken, aslında o bitti denen kişinin, başkaları tarafından hikâyesi yazılıyor olabilir. Kim bilir?

Bundan mütevellit:

* Çok acil şekilde demokratik ve özgürlükçü kodlarımıza geri dönmemiz,

* Tansiyonu düşürmemiz,

* Ekonomiye dört elle sarılmamız,

* Adalet ve tarım konusunda acil ve kesin çözümler bulmamız şarttır, kaçınılmazdır.

Aksi halde, 2002’de iktidara, devlete ve makamlara elveda diyen Bülent Ecevit, Tansu Çiller, Mesut Yılmaz ve kadroları gibi oluruz"

NE OLMUŞTU?

Son günlerde siyaset kamuoyunda tartışmalara neden olan 'mutlak butlan' davasında istinaf kararının mayıs ayı içerisinde verilmesi bekleniyor. AK Parti'ye yakın medya, mahkemeden 'mutlak butlan' kararı çıkacağını ve CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden göreve geleceğini iddia ederken, mevcut CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise söz konusu söylentilerin yalnızca kendilerini hizaya getirmek amacıyla üretildiğini ve 'mutlak butlan' kararı çıkmasının mümkün olmadığını savunmakta.