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Kaynak: Haber Merkezi

Enflasyon baskısı, hayat pahalılığı ve emekli aylıklarına yapılan düzenlemelerin geçim şartları karşısında yetersiz kaldığı yönündeki eleştiriler gündemdeki yerini korurken, iktidar kanadından dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

Ekonomik tablonun emekliler üzerindeki yansımaları sahada hissedilmeye devam ederken, AK Partili Şamil Tayyar toplumsal siteme dair bir anekdot paylaştı.

'EMEKLİLER ÖFKESİNİ EN DİRİ TUTAN KESİM, HABERİNİZ OLSUN'

AK Parti 24, 25 ve 26. Dönem Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara’daki bir ziyareti sırasında karşılaştığı emekli bir vatandaşla aralarında geçen diyaloğu aktardı. Tayyar, partisine, "Emekliler öfkesini en diri tutan kesim, haberiniz olsun" uyarısında bulundu.

Şamil Tayyar’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

"Ankara’da. Bir hasta ziyareti için bir miktar baklava ve su böreği almak üzere Konya Yolu üzerindeki o bildik mekana uğradım.

Tezgahtaki usta tanıyınca “sizi görmek bizi çok mutlu etti” deyip meramını anlatmaya başladı: “Emekliyim, çalışmaya devam ediyorum.

Yapılan güzel işleri de görüyorum, İHA’ları, SİHA’ları, cumhurbaşkanımızı da çok seviyorum fakat 23 bin 500 lira maaş kime yeter vekilim? Allah rızası için yakında bir müjde yok mu?” AK Parti seçmeniydi ama sitemkardı.

“Bazı hazırlıklar var ama kısa vadede yeni bir düzenleme muhtemelen olmaz” dedim.

İtiraz etti: “Seçime doğru yapılırsa o da çok geç olur.”

“Geç olur ama iyi olur İnşallah. Biraz da imkan meselesi” diye devam ettim.

Bombayı patlattı: “Gabar’da 2 milyar dolarlık petrol çıkarılmış, birazını emekliye verseler.”

Maşallah gündemi iyi takip ediyorlar. Bu tür serzenişlerle sıkça karşılaştığım için şaşırmadım ama şunu söyleyebilirim: Emekliler öfkesini en diri tutan kesim, haberiniz olsun."

Öte yandan kamuoyu araştırmacısı ve MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Ali Kulat da benzer tespitleri paylaştığı bir değerlendirmede bulundu.

'EMEKLİLER KONUSUNDA ACİL BİR ŞEYLER YAPILMALI'

Başkentin kenar mahallelerindeki saha gözlemlerini aktaran Kulat, hükümetin dış politika ile savunma sanayisindeki hamlelerinin takdir topladığını ancak emeklilerin içinde bulunduğu ekonomik koşulların ciddi bir tepkiye dönüştüğünü vurguladı. Mehmet Ali Kulat, iktidara acil adım atılması yönünde çağrıda bulundu.

Mehmet Ali Kulat’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde,

"Bugün, Ankara'nın kenar ilçelerini gezdim. Hükümetin Savunma Sanayiinde yaptıklarını, dış politikasını vs. beğeniyorlar.

Ancak özellikle EMEKLİLER konusunda mutlaka acil bir şeyler yapılmalı...

Caminin avlusunda bile hemen hepsi Ak Parti'nin seçmeni amcalar çok öfkeli."