Yılda 1 partide siyaset yapma istatistiğine sahip Nimet Özdemir, 2023 yılında İYİ Parti'den seçildikten sonra CHP'ye gitmişti. Geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa eden Özdemir, bu kez AK Parti'nin yolunu tuttu.

4 AY ÖNCE DİKKAT ÇEKEN SERMAYE ARTIŞI

Özdemir'in parti transferlerinin arkasında ise şirketlerinin geçirmesi muhtemel olan soruşturmalar olduğu öğrenildi. Ayrıca Özdemir'in kar payı hakkı olan şirketin sermayesi transferden 4 ay önce 10 kat artırıma gitmiş.

5 MİLYONDAN 100 MİLYONA ÇIKTI

Ticaret Sicili kayıtlarına göre Özdemir’in ortağı olduğu Altın Oran İnşaat Şirketi’nin sermayesi katlandı. 2007’de yalnızca 20 bin TL sermaye ile kurulan şirket, peş peşe sermaye artırımlarına gitti. Sermaye 2021’de 5 milyon TL’ye yükseltildi. 4 ay önce de 100 milyon liraya çıktı. Bu dönemde sermayenin 3 milyon 500 bin TL’si ortağı Serkan Öztürk’e, 1 milyon 500 bin TL’si ise Nimet Özdemir’e aitti

ÖZDEMİR'İN PAYI 30 MİLYON LİRA

"Yeni yapıda Serkan Öztürk 70 milyon TL, Nimet Özdemir ise 30 milyon TL sermaye payına sahip oldu. Böylece 2007 yılında 20 bin TL sermaye ile kurulan şirketin sermayesi 19 yılda 100 milyon TL’ye ulaşmış oldu."