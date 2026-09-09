Üsküdar belediye meclis üyesi Ayhan Aydın, Özgür Çelik'in "Savcılık kendisini tehdit etti" iddialarını yalanladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçiminin ardından yaptığı açıklamalarda dile getirdiği iddialar hakkında re'sen soruşturma başlattı. Başsavcılık, tehdit edildiği iddia edilen CHP'den istifa edip AKP'ye geçen Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın'ı ifadeye çağırdı.

İfadeye giden Aydın, Özgür Çelik'in iddialarını reddetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının resen başlattığı soruşturma kapsamında müşteki sıfatıyla ifade veren Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın, Özgür Çelik’in kendisine atfen dile getirdiği “Savcı tutuklamayla tehdit etti” iddiasını reddetti.

Aydın, ifadesinde, “Bir Cumhuriyet Savcısının ya da başka bir kamu görevlisinin beni tehdit ettiği yönündeki iddia tümüyle asılsızdır. Böyle bir olay yaşanmamıştır” dedi. Aydın ayrıca, Özgür Çelik’in kendisini hiç aramadığını, ancak Çelik’in ricasıyla aradıklarını söyleyen kişiler tarafından Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimi öncesinde defalarca telefonla arandığını öne sürdü. Bu telefonların kendisi üzerinde baskı oluşturduğunu belirten Aydın, “Üst üste yapılan aramalar nedeniyle manevi huzurum bozuldu, panik atak krizleri yaşayacak noktaya geldim” ifadelerini kullandı. Engelli eşi ve çocuğu üzerinden baskı gördüğü iddiasını da reddeden Aydın, CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katılma kararını tamamen kendi hür iradesiyle aldığını söyledi. Aydın, siyasi tercih değişikliğinde Üsküdar Belediyesine ilişkin kamuoyuna yansıyan yolsuzluk iddiaları ile parti ve belediye yönetiminin bu iddialara yaklaşımından duyduğu rahatsızlığın etkili olduğunu da savcılık ifadesinde anlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Çelik’in Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimi sonrası yaptığı açıklamalarda Ayhan Aydın’a ilişkin kullandığı ifadeler üzerine resen soruşturma başlatmıştı.

ÖZGÜR ÇELİK NE DEMİŞTİ?

"Ayhan Aydın ağlayarak beni aradı. 'Beni savcı tutuklamayla tehdit etti. Benim oğlum ve eşim engelli, bunlara kim bakacak? Onlara bakacak kimse olmadığı için bunlara teslim oldum' dedi"